倫敦3兄弟 英超如何走下去

3支倫敦「BIG 3」球隊，近期都遇到困難。「艱難期」最長的肯定是熱刺，甚至下季有一定程度機會不能再上演「北倫敦打吡」；車路士更換教練後已少了高水平演出，位置更逐步下滑，來季「歐冠」資格幾可肯定滑脫手；阿仙奴本季那不溫不火進攻態度，可以保障到大部分時間在榜首領前，但一個月之內形勢劇變……

熱刺如陷泥沼難自拔 坐擁英超「主場」最差戰績(17場11分)，踏入2026年15埸聯賽6和9負，當中更經歷一波5連敗(對手分別是曼聯、紐卡素、阿仙奴、富咸、水晶宮)，熱刺就像陷於泥沼難以自拔，經歷3位教練，無論是頂級球會抑或二線隊伍，這樣的變動絕不尋常。最重要丹麥教練法蘭克離開，克羅地亞教練杜陀將熱刺帶到另一個深淵，最新一位意大利教練迪沙比仍在摸索調配，領軍兩場聯賽一負一和。但明顯中前場配搭有所出入，偏偏表現最穩定的沙亞及下半季逆境中難得進步不少的法國年青鋒將泰爾，卻將之放在後備席！觀察2比2和白禮頓一仗，無論在防守或進攻毫無特色之處，就只靠個別球員例如沙維施蒙斯靈光一閃的發揮……另一邊「黑氣」繼續籠罩——阿根廷中堅羅美奧本季肯定不能上陣；加納翼鋒古度斯更傷停至夏天！幸好兩名進攻中場：占士麥迪臣已可復出，古魯錫斯基要到5月初，或可在最後3至4場比賽披甲。基本上，傷兵問題及教練未能好好運用兵源，是一大問題，連孫興民也離隊，熱刺已無能夠融合更衣室的大將，士氣很容易低落！

車路士「4連勝」到「5連敗」 車路士剛剛週中作客慘吞白禮頓3蛋，恰好亦來個「5連敗」，但藍戰士更是赤裸裸地1球不入兼共失11球！1月初頂替馬列斯卡上任的英格蘭教練洛辛尼亞，除了初段取得不俗戰績，英超一度取得4連勝，可之後漸漸滑落。除受到傷兵影響，似乎，洛辛尼亞功力有限，過去一直很欣賞一對閘位球員古古尼亞及古士圖，最重要2人鬥志十分強橫，但在洛帥手底下都逐漸變得火氣全無，全隊也難有激情！不少評論指出：球員間是頗為服從前任馬列斯卡，畢竟能領導球隊擊敗巴黎聖日耳門奪「世冠盃」、擊敗貝迪斯取「歐協盃」，雖然不是分量最重的獎盃，但建立出來的紀律、團隊精神，按照這個基礎，應該更進一步。可惜，或許管理層自視過高，沒有太重視教練這個崗位，到頭來，建立出來的已打散，這一刻，積分榜上已落後排名第5位的利物浦7分，不單已絕望於來季「歐冠」，甚至連「歐霸」資格也極不穩陣，到時經濟上必遭重重打擊，難怪早前球迷在開賽前示威，要求班主離開(當然又會帶來另一番動盪)！

阿仙奴爭標鬥至最後1分鐘 阿仙奴剛於周日作客1比2負曼城，被對手追至實際失分相同，同時也揭示出，兩軍實力仍有一定差距之餘，本季阿仙奴相對保守的進攻態度，球隊一旦落後，欠缺了那份「打甩牙、帶血吞」的反撲精神。要知對方防務也並非相當穩固，根本上亦已爭取到更具威脅的攻門機會，卻未能夠好好把握！教練阿迪達在本季比賽的大部分時間之內，如能為球隊開發更多進攻模式，取勝機率至少可以提高的。不過，阿仙奴踏入2026年，表現、勝出率逐步下滑是事實：只計英超，14場已進行的比賽，只能取得7勝4和3負，即是只有50%能夠勝出，作為爭冠球隊，看似並不足夠。主要近期的「角球戰術」也難爭取入球，地面配合生硬，現在跟曼城失分相同分，卻已遭不少人看淡前景。可是，若同期比較，曼城在2026年進行過的14場英超是7勝6和1負，近況肯定較佳，兼且一個月之內連同聯賽盃決賽兩度擊敗阿仙奴，但嚴格意義上，這期間也只有2分之差(執筆時周中般尼對曼城賽事仍未上演；編按：曼城1比0擊敗般尼，與阿仙奴同分，以得球較多登榜首)……或者，一些主力如添巴、薩卡傷癒復出，再於進攻上踢得開放一些，聯賽冠軍仍然是有機會的。另一邊阿仙奴仍有「歐冠」四強比賽會否有所影響？但已到了這個地步，若能再晉一級，對士氣反而有更大幫助。

結果，執筆未完之際，馬上傳來車路士教練洛辛尼亞被炒消息，也算是情理之內；至於熱刺，看來會和韋斯咸鬥至最後時刻；阿仙奴跟曼城，對英超賽會來說，最好當然是鬥至最後1分鐘！