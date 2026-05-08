率阿仙奴殺入歐冠決賽 阿迪達破魔咒為雲加復仇

阿仙奴時隔20年再度踢入「歐洲冠軍聯賽」(歐冠)決賽。可能，對於皇馬，或曾經的巴塞隆拿、利物浦、拜仁、曼聯、車路士等不算甚麼，甚至，這才是槍手歷史上「第2次」晉身「歐冠」決賽而已……雖然最近35年，前後也一共4度到達各項歐洲盃賽最後階段，但僅1次奪冠(94年歐洲盃賽冠軍盃)。不過，那從94到06年間創造4度入決賽的紀錄，跟現在委實相距太遠。所以，任何角度，也是相當難得，特別是四強對手是馬體會，加上馬體會之前在「歐冠」、「歐霸」四強階段，曾經淘汰過利物浦、車路士，以及……阿仙奴，所以今番阿迪達既能為雲加復仇，亦打破對方在四強剋制英超球隊魔咒！

布卡約沙卡奠勝

阿仙奴在四強首回合和次回合有一個共通點，就是在上半場尾段均能先開紀錄，包括埸上有較佳形勢；關鍵卻在於首回合的下半埸，馬體會大部分時間佔優，卻只能追和1:1，未能在最好形勢下取得反勝領前優勢……當然隨後阿仙奴球員伊比爾治伊斯禁區內被踢跌，偏偏走甩了本已判決了的12碼，也有點幸運！

將一切懸念帶往次回合，較主動的阿仙奴，竟也很快出現危機，可幸艾華利斯禁區內快射或施蒙尼接應基沙文右路橫傳卻未能夠把握，足以證明，若防守力差一點點，便會被馬體會有機可乘，巴塞隆拿被淘汰就是一個最佳例子！至於布卡約沙卡為阿仙奴兩回合奠定勝局的一球，來得相當精彩，原因在於那通過幾位隊友足夠冷靜的處理——先由中堅沙列巴一記具穿透力直傳，中鋒基奧基尼斯在禁區右路力壓對手保持控球轉身，氣定神閑傳出高波至禁區左路的杜沙特，他也不慌不忙一扣再扣才起腳勁射，雖被門將奧比歷擋出不遠，門前觸覺敏銳的沙卡補射破網……任何一個處理稍為急躁一點，這入球根本就不會出現！