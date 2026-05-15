如佩雷斯揀摩連奴 問題教練如何執問題球會？

皇馬主席「老佛爺」佩雷斯其實真的在摩連奴離開這十數年間經常提到摩連奴，而在皇家馬德里更衣室欠缺具分量資歷球星穩定帶領下，又是否摩連奴回歸班拿貝的一次合適時機？記得之前他去到「土超」執教費倫巴治的時候，自己曾指出這可能是他最後證明其價值的舞台，可惜結果都談不上成功；重返葡萄牙，帶領賓菲加亦未能奪得聯賽冠軍。就這樣，從一名冠軍常客，淪落到任何國度都只能成陪跑分子……9年只有一座獎盃(16-17為曼聯贏得歐霸)，11年未能接近聯賽冠軍以及12年未有在「歐冠」淘汰賽階段取得勝利，執教生涯的後半期，已成為另外特別的一個！即使在2010年至2013年期間在皇馬的時候，摩連奴在皇馬的經歷其實也是動盪不安。然而主席佩雷斯對他始終情有獨鍾，縱然歐洲球壇早已視他為過氣人物。

若果摩連奴真的回歸，對於皇馬的亂象，還有足夠魄力去統領嗎？就在傳出有機重返皇馬後不久，球員「又」發生內訌，隊長華維迪跟法國中場曹亞文尼發生激烈爭吵，更導致前者頭部受傷入院治理，雖然風波已經平息，但大大小小球員不滿的情緒表態，貫穿整個球季！前後兩位教練沙比阿朗素及艾比路亞有心無力的管束，球隊再一季與冠軍絕緣。其實，佩雷斯邀請沙比阿朗素執教，明顯相他能複製出在利華古遜取得的成功表現，沙比也已經提前接棒，在去年6月份的「世冠盃」領軍。可惜，爭取更多時間去了解這支球隊，卻始終摸不到一班球星的心理狀態，其實是甚麼成績差勁到只是經歷半個球季便要炒掉他？因為「老佛爺」的心思也堪比隊內球星級人馬，或有過之而無不及，而曾經傳出沙比在一次訓練過程當中，不滿大叫自己不是帶領一班幼稚園小朋友學踢波。

摩連奴氣焰不再

可能，「老佛爺」令皇馬創造出一切無可爭議的輝煌成就，但他也是一切問題的根源。在這樣的文化底下，摩連奴在首度執教皇馬時也努力樹立自己權威，但卻跟卡斯拿斯、拉莫斯等有過衝突，甚至在後期也得不到同鄉C朗拿度的支持。在西班牙球壇也是麻煩之人，一位「問題教練」去領導一間充滿問題的球會，難道又會負負得正？這裏已經沒有提到他的執教方式有否過時了。

或者摩連奴是特別的一個，始終留在主流視線範圍，目前沒有任何消息得知皇馬球員有任何意見，反正「蜜月期」總會有，只是「反叛期」亦會在不久之後便旋即出現。若然摩連奴在訓練上喋喋不休，對球員施加更多戰術規範及要求，那到頭來可能跟沙比阿朗素在操練上經常要球員睇視像錄影戰術分析而感到煩厭差不多！「老佛爺」佩雷斯年近80歲，過去幾年為搞Super League耗費不少精力，又要獨攬大權，是不可行的。他相信摩連奴，本來也是合適之選，但也要考慮到他也63歲了，多年來欠缺冠軍也令他光彩減退不少，早已非當年氣焰頗盛的他，面對着麥巴比、雲尼斯奧斯、魯迪加、比寧咸等等巨星，一加一減，後果難料！