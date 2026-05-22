三傻食玩跑澳門(下)

跑到澳門路環廣場前地，猶如置身在葡萄牙小鎮中，不禁放慢腳步，沿聖方濟各堂走入小巷。巷中保留舊式建築，壁畫為小巷添上藝術氣質。走到澳門路環壹號的店舖，門前有精緻布置。我們三傻立即各就各位，遊人走過，主動要求幫忙拍照。轉入小街，別有洞天的小空地，吸睛的是一個灰牆舊宅。不，細看是黃色牆壁，只是被年代洗禮，加上有很多攀藤植物覆蓋，帶有濃厚的古宅風味。回看特色咖啡店，充斥各種具特色的文青手信，上層更有房間出租，我真心有興趣，取了聯絡下次再來。我們各人買了杯咖啡坐在門外，談天說地，已經忘記大家是來跑步的。折返十月初五馬路沿海邊前進，經過譚公廟，開始全速向黑沙海灘進發。

沿鄉村馬路海邊奔跑到竹灣，前面在海灘山上是度假風味的竹灣酒店。可惜我們剛喝了咖啡，不然必會進去喝茶看海。跑到竹灣豪園，背山面海，好奇心(或八卦心)又來，跑下去參觀海邊屋，買不起來看看也好。大家在討論：「如有錢，你會買嗎？」「夢醒」後，還是努力續跑，不久到達黑沙海灘。

我想以往常把黑沙海灘誤讀為「黑沙灣」，正如常把十月初五街和十月初五馬路弄錯，其實黑沙灣和十月初五街都是在澳門「本島」的。跑過海灘，燒烤香氣撲鼻，跑過燒烤店便是目的地——法蘭度餐廳。店外其貌不揚，店內裝潢像葡式舊村屋。它於1986年創立，紅磚屋是磚配上木傢俬、紅白色格子枱布配襯昏黃吊燈。戶外花園連瓦頂亭酒吧都保留葡國風，拿著葡萄牙啤酒(Super Bock)可在這處度過整個下午。