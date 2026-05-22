倫敦直擊 阿仙奴終於奪英超冠軍！

說終於，在於本季曾有數番積分優勢(曾一度領先曼城實際分數有6至7分)；也一度遭對方追至平起平坐，支持者不安情緒強烈來襲，但中場大將迪勤懷斯吼出一句：It’s not done，又成為大家精神上最有力支撐。雖然，在我個人角度，從來沒有任何退縮！ 一早部署好飛往倫敦，到現埸支持球季最後階段的阿仙奴，甚至乎最尾一場作客水晶宮的門票也安排好，時間上可以容許的就只有那麼多……這4年間，共飛往倫敦有3次，前兩次失諸交臂及功虧一簣(兩者有分別的)，不過今次信心來得相當強烈，除了出發前仍保持領前兩分，更有種揮之不去的預感：雖未能在主場謝幕戰高舉獎盃，但相信周中已可肯定阿仙奴能夠力壓曼城……

友人陪同下，抵達The George Pub，欣賞般尼茅夫對曼城。可能決定英超冠軍誰屬的一場重要比賽，當地時間晚上6點多，已是人頭湧湧，酒吧內認識到兩位車路士球迷，他們很早到達，但由於同日車路士也有比賽，他們願意在「般茅」這場開賽前離開，如同幫助我們「霸位」一樣，這兩位車迷也大方表示祝願阿仙奴奪冠！ 幸好我的身形夠高大，人海之中仍無阻我觀看大電視屏幕。有理由懷疑「般茅」的主場草地在賽前或許灑了不少水(或者曾經下雨)，令曼城球員推進並不容易，當然「般茅」自家球員也出現不少跣腳情況，除此以外，他們也維持今個球季作風，盡量向前逼搶，結果更首開紀錄——全場瘋了，這個入球可能比阿仙奴本季任何一個入球更來得重要，就算有人興奮至潑啤酒，又有誰介意呢？往後「般茅」也有兩番攻門俱射中柱，吧內嘆息之聲不絕，及至補時6分鐘最後階段，居然給夏蘭特勁射扳成1比1平手……就是有這樣的驚險場面，所以球證安東尼泰萊響起完場哨子聲，那股就如火山爆發般狂烈歡呼聲、啤酒四濺、還有臭汗味、我整對鞋由全米白色也被踏至完全灰黑色，但大家維持這種狀態相擁狂跳狂叫都不知有幾多分鐘……你不會想它完結。

參與一個等待了22年的慶祝 是的，因為還要昂首闊步到酋長球場去參與一個等待了22年的慶祝，沿途不知是你跟着我或我跟着你，總之就是叫喊歡呼，再歡呼叫喊。幾乎冇人會顧忌馬路上行駛中的車輛，當然他們也十分「識做」，他們的響安聲，也融入了整體！我們知道在球場附近不同位置，有更多的阿仙奴球迷跟我們湧向球場，甫一到達，轟隆轟隆的煙花聲爆發，而這片人海的面積就如細胞分裂般迅速擴大！我叫喊完一輪，然後又呆呆看着前面的、旁邊的、身後的「我們」，此刻的心情既感動也感觸，就此想靜靜地感受這種你永遠不能夠忘懷的熾烈氣氛！

不知過了多久，我知道是時候要騰出一些空位給予「我們」，冇錯，這份光榮的感覺是屬於大家的！回程路上就如前往球場時一樣，歡呼叫喊叫喊歡呼，碰到不少從香港過來的阿迷，自然少不了相擁、合照，努力為對方打氣！更多更多的支持者陸續趕到，在車站出口、在升降機內、在候車平台～Arsenal ~Arsenal~Arsenal，只有一種聲音！ 我知道怎樣去形容也很難呈現最百分百的真實情況；能夠參與這個即時慶祝的場面，是我的最大願望。我好記得，88/89球季，阿仙奴最尾一場作客利物浦，不單要贏，還要取勝，還要最少有兩球或以上的距離，結果阿仙奴就是在這樣艱難的環境底下以2比0擊敗利物浦，最後積分相同得失求差相同而憑入球數字較多力壓對手奪冠。好記得自己在電視機面前瘋狂叫著，但許多年後從一些電影或紀錄片段得悉，當時在阿仙奴高貝利球場周圍，球迷瘋狂湧到街上慶祝，這個畫面在我腦海一直揮之不去，如果我自己能夠融入當中，是多大的福氣！感謝阿仙奴，我竟然有一次這樣的機會！

一生一心，支持槍手！