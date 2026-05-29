英超倫敦球隊奪冠至降班的天堂與地獄

倫敦球隊有3隊在Big 6，本季英超冠軍也落在阿仙奴手上，可是車路士和熱刺之低迷，令「最強大的6隊」失色不少。特別是同期般尼茅夫、白禮頓、賓福特等搞局分子的能力進一步提升，還有憑最後兩周連勝殺入第7位的新特蘭，本來的降班大熱甫一升班便取得歐洲賽資格。若不慎爭不到前5，陷入「第二集團」也就未能有何成績保證！

失靈車仔待阿朗素大執修 車路士再次失落歐洲賽資格，雖然對比22-23球季排12名僅得44分，本季排第10取得52分，看似情況稍好；但沒有至少要取得的「歐冠資格」，對這支數季以來不斷燒錢的球隊來說，只更泥足深陷。重要是球隊在最後10周賽事士氣全無，本屬天之驕子的高爾彭馬也狀態低迷(也有迷失)，約一年前的「歐協盃」決賽及「世冠盃」決賽光芒四射之演出，很難想像如今落選「世界盃」大軍。沙比阿朗素願意接手執教是一個希望，經過在皇馬的洗禮也令他明白在大會執教，容錯率不會太高，相信首要任務是球會要執好中堅位置。有能力的高維在5月份才復出，其他中堅如科芬拿有20次以正選身份上陣，能力不俗的他實在太少比賽時間。查洛巴是一位好中堅，但未算頂級，其他頂多是略見潛力暫未堪大用，撇開更衣室氣氛問題，陣容上本就存有漏洞。

迪沙比教大會受考驗 熱刺連續兩季在護級邊緣掙扎，實際上迪沙比雖能領軍護級成功，但整體表現平平，可能壓力太大。熱刺也並未有展示出迪沙比那些快速互傳向前壓迫的風格，執教7場3勝2和2負，若說對白禮頓尾段被追和欠運，但擊敗狼隊之表現也欠說服力。迪沙比那一套，要更多時間換取默契，但執教大球會之壓力，始終跟過去不同，前兩任(實際也是本季才執教)的法蘭克是一個例子……車路士、熱刺的未來，依然是難關重重！

倫敦二線有高有低 其他倫敦球會，韋斯咸防守力不足，終要降落「英冠」；水晶宮以有限資源加上教練格拉仙拿的功力，連續兩季殺入盃賽決賽，執筆之時剛在「歐協盃」決賽1比0擊敗華歷簡奴；富咸保持中游；賓福特在新教練安德魯斯帶領下，一度有力衝擊前5位置，最後僅得第9，算是有所交代。 分數高低難言成敗 阿仙奴奪冠前後，一直也遭到不少批評，甚至還是跟曼城相同積分之時，仍是不被看好。如以當日曼城、利物浦鬥到最後以90分、甚至接近100分而去貶低本季阿仙奴所能夠爭取到積分(85分)，是過於表面，雖然那時曼、利兩軍確在盛世，但除了自身的穩定性，第二檔球隊是否真正起到「攔路虎」作用？

本屆白禮頓、般尼茅夫、賓福特及甚至上半季的水晶宮的演出是可以肯定；另一角度排名在3至5位曼聯(71分)、維拉(65分)、利物浦(60分)才是「低分」……近20年的英超，就只有熱刺(06/07)、利物浦(25/26)出現過最低分的第5位成績，同是60分。在16/17球季的阿仙奴得到75分亦僅排第5，同一季車路士以93分奪冠。但要留意重點——當季排名第8的修咸頓(46分)以至排17的屈福特(40分)僅6分之差！大部分球隊都只是相互鬥爛，強隊面對着他們幾乎穩執，形成這種分明格局。但也不能強說當日這支75分取得第5的阿仙奴一定比本季60分、排同樣位置的利物浦強大得多吧！

就算放在來季的爭標線上，阿仙奴不單是倫敦球會，甚至在整個英超中，也是最穩定隊伍。利物浦本季的情況當然值得借鑑，但他最倚賴的老將同時走下坡，阿仙奴，至少沒有這些問題。