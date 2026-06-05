英格蘭爭世盃 杜曹點兵的考量

杜曹(英格蘭國家隊主教練)所揀選的英格蘭世界盃26人大軍，若以代表次數計算，組合頗為有趣。有6位球員代表英格蘭上陣超過70次，當然包括哈利卡尼、比克福特、史東斯、佐敦軒達臣、廸格蘭賴斯和拉舒福特。但出場不超過10次的也多達10人(而且都集中於防線，有7人代表次數只有「幾次」，包括兩名後備門將甸恩軒達臣及占士查科特)。整體結構呈現出兩極分化的特徵，卻沒有任何一名球員的國家隊出場次數介乎於30至40場之間。不過，個人反而著眼於入選球員本身在球會的上陣時間，始終比賽頻密，絕大部分效力於英格蘭球會，英超賽事向來強度最高，一整季下來已消耗巨大。在入選英軍中，比克福特本季全勤但影響不太大，畢竟是門將位置，但幾位中前場主力(估計正選機會甚高)如廸格蘭賴斯、摩根羅渣士、艾利洛安達臣等，在英超出戰超過3,000分鐘，還未算入他們在歐洲球會級別賽事，尤其前二者俱踢至決賽，後者的諾定咸森林亦到達歐霸盃四強……到決賽周時的狀態如何，惹人關注。

馬古尼

史東斯

棄選馬古尼最受爭議 哪有一份入選名單是毫無爭議？這沒有分對與錯，足球就是有爭論才吸引。在落選的球員當中，以哈利馬古尼、高爾彭馬、傑比韋治最多人談論。哈利馬古尼在卡域克上任後演出穩定，加上他過去的出戰經驗，及「定位球」的攻門能力，今次「落選」，自己也頗詫異。有媒體指杜曹自上任以來，除了觀察球員狀態能力，甚至場外的品格也要關注，偏偏馬古尼經歷過一段時間受傷，加上前紅魔主帥艾摩廉仍在曼聯的時候，他的上陣機會也是一般，錯過了杜曹的正面考察……環顧本次選人，馬古尼跟曼城中堅史東斯形成強烈對比，後者本季傷患持續出賽時間稀少(英超僅有439分鐘比賽時間)，能夠入選，我只能夠以「元素」去作為最大理由——腳下功夫。因為若論「死球」後上威脅，英格蘭仍有馬克古希、查洛爾昆沙等，但若論腳下功夫及傳送能力，馬古尼甚至未必及得上昆沙，加上轉身追纏能力下降，估計杜曹也未必如修夫基般在中後場過份穩扎穩打，所以馬古尼與其說是被放棄，倒不如指杜曹只是令陣容更為平衡而已。

彭馬

高爾彭馬落選可惜 至於傑比韋治，由於有類型相近的摩根羅渣士，本來機會就不高；高爾彭馬是可惜的，相信世界盃若放在去年，以他上個球季最後數月狀態，簡直不愁入選，我甚至認為摩根羅渣士才可能是犧牲品。不過高爾彭馬本季突出比賽太少，觀察到他由控球到推前這一下動作易為對手洞悉，雖然，其他右路之選如阿仙奴的布卡約沙卡及入選也頗受質疑的馬度基，老實說本季也都欠缺穩定……

沙卡

可踢多個位置調動更靈活 尚有一個重點，今次入選之人不少皆可勝任一個以上位置，例如迪積史賓斯左右二閘均可，而在右路有球在腳時向前的爆發力十足，猶如外加邊線翼鋒，雖然球技平平；又或者列斯占士，令人感興趣到底他上陣時，杜曹到底會安排他在右路還是中場？安東尼哥頓本季在英超也有10次以中鋒姿態出現，更突顯他覆蓋大範圍之能力；紐卡素的利夫拿文度左右二閘兼可；還請不要忘記沙卡，他出道時便是在左路(翼鋒或翼衛)作為主調。球員位置上多元性，可讓教練有更多調動空間。另外一方面去想，現今職業球員能踢多於一個位置已經是很平常的事，或許杜曹其實沒有太多這方面考量。