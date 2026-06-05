葡萄牙朝聖之路紀行(二)

5月28日進入葡萄牙朝聖之路第5天，昨晚策略是要睡飽才出發，希望休息可消褪熱衰竭。可是胃部不適，感覺消化系統被「內熱」破壞。起步後3小時一直作嘔作悶，這情況持續3天……平常熱了可喝口凍飲，現在不能，怕傷胃；平常餓了可大吃美食，現在沒有胃口，吞嚥不下。跑不久便沒有動力，究竟何時才可走出陰霾？ 可幸的是無減跑遊的吸引力。經過牧場，看見有一隻壯牛走出圍欄，牠努力在欄杆邊找入口想返回牛群，卻找不到入口。不一會，遠看牠躲在欄杆外的樹下，原來想助跑「跳欄」。看牠挺著大肚腩一躍而上，後腿被鐵網卡住了。牠在懸空掙扎，墜落草地，成功跑回牛群。還是首次看到會跳高的牛，教人驚嘆。

有次同行好友在泥路上拾到手錶，怎料有個沒帶行李的少年迎面跑來，細問下原來手錶是他叔叔送給他的，別具意義。有天早上跑到路邊小店，因時間太早仍未營業，我們向一女子借廁所鎖匙一解「危急」，彼此語言不通，只能手口並用，大意是她要出外工作，我們用畢後將鎖匙放在枱上，我心想：「不怕他人取走嗎？」有次跑到小村，只有一間像是餐廳的店，走進去才發現是長者日間護理機構。還好這裡有供遊人光顧的簡單食物。在這𥚃，我們嘗到最美味的菠菜湯。

終於跑到葡萄牙名城波圖(Porto)，居高臨下，眺望兩岸風景，以大鐵橋貫通。在經過數天身體不適艱苦到達，眼睛凝定良久，是重返「人間」的感動？在波圖我們匯合第三位戰友(多數走葡萄牙之路的遊人都是由波圖起步的)，在鐵橋上，我欣賞到人生最美日落之一的震撼。早上出發，轉跑朝聖海岸之路(Camino Portugues de la Costa)，主走沿海路線。風景美得出神，海天一色。以「可持續」的力量和速度前進，天是烈陽普照，風是冰涼舒適。 終於回歸享受跑步的感覺，帶着閑情跑小路堤壩看風景。由Caminha坐快艇，向葡萄牙說再見，度海後便是西班牙。換上丫拖跑遊兩天，沿途吃喝玩樂。今天，終於步入距離聖地牙哥100公里的Vigo城市。有朝聖者在此處起行，因最少要走100公里，才可拿到朝聖之路完走證書。