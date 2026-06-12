葡萄牙朝聖之路紀行 (三)

里程碑上顯示步向聖地牙哥大教堂的距離為100公里，我的消化系統恢復運作，「出入」正常。好友阿星的右腳傷患仍然疼痛，但沒有惡化，姿勢和心態上都已接納。波圖加入的威哥，為減低左腳肌肉痛楚，用快行取替跑的方法穩妥前進。我們像找到永續的節奏，不管是烈陽暴曬或下雨綿綿，每天的住宿、步速、飲食都找到合適的軌跡。

由里斯本經過寧靜小村，遇上罕見的熱浪氣溫，加上補給困難，令一向自居飽練「烈陽神功」的我，偏偏敗在熱衰竭上，算是上了狠狠的一課。對身體的敏感度不足，忽略疲累與過熱，到發現時為時已晚。也許人就是要到極端環境，才是真正的修煉。學習面對逆境、調節心理、做好決定、步步修正，鍛煉循環不息的永續力。領會能吃飽睡好和樹蔭清風的珍貴。可幸是速度和跑姿控制很不錯，無傷無痛。長途跑遊，要求是修復，每天要像第一天。朋友問我：「這兩星期，有沒有放低工作？有沒有新點子？」已經放下九成工作；要放下，才有空間注入新元素。