德國征世盃 由重召紐亞到三線新星主將

紐亞

德國隊世界盃大軍名單上，能夠重召門神紐亞(Neuer)，引發出咗一些問題：至少到呢一刻，縱使已出現一些可靠的接班人，但要在今屆決賽周「擔大旗」，可能仍未是時候。 到現在，不知Sweeper‑Keeper這個詞匯還合不合時，但要你即時聯想，紐亞仍會是第一位在腦中浮現出來的人！多少年來，紐亞已擠掉在他這個位置上的其他競爭對手，但年屆40歲仍要倚靠他，因為本次副選門將鮑文(Baumann)及紐布爾(Nubel)，實在也是大戰經驗不足，他倆雖然在德甲上陣次數足夠多，可是也有不少犯錯，至於在3月份才入選，最終卻落選的烏比治(Jonas Urbig)，才是未來最大機會「坐正」之人，跟紐亞同屬球會隊友。即是，烏比治可能同時成為球會及國家隊的接班人，他今次也以第四門將身份「陪練」，若正式入選的3位門將出現傷患，烏比治馬上補上。

這是紐亞第5度征戰「世界盃」，自己很記得，在2010年那一屆，本來以艾達(Rene Adler)作為國家隊正選守門員的呼聲最高，但可惜在當年的3月份艾達因為肋骨受傷要缺席，因此由紐亞正式擔正，從此一個天堂一個地獄！這就是命運，艾達自此狀態下滑，2013年之後更再無入選國家隊，他的榮譽就只有停留在2008德甲最佳門將。

大衛拉林

柏夫洛域

閘位新星冀上位 德國隊其他位置上，左後防除了大衛拉林(David Raum)，今次還有新秀尼敦布朗(Nathaniel Brown)可用，這名新晉國腳，在踢法上是頗為接近歐洲大陸那一類，德國不是歐洲大陸？其實自從德國在2018年世界盃開始下陷旅程，德國在「閘位」球員方面一直找不到能夠穩定發揮之人，要不技術過於粗糙，或有一點技術但防務能力又太差、更甚不時受限於傷患。布朗就有那種像葡萄牙或西班牙的邊線防守球員在出擊時可去得較徹底，當受到壓力又能夠憑過人技巧突破圍困的那一類，終於有這樣一路人物出現！在我心目中，一支頂級的國家隊，總要有出擊能力強大者，就像荷蘭名將右閘杜費斯(Dumfries)，較多垂直上落，擁有足夠上落頻率，又有一定硬淨程度，以及死球接應時的頭球威力，這種力量型又可算是另外一類。德國也應該會以甘美治(Kimmich)作為右閘首選，現階段布朗的防守力未有機會真正考驗。充滿鬥志、經驗較好，但相對技巧平庸的拉林或許會依然「秤先」一點，但總算叫做多一個好的選擇！年僅22歲的拜仁中場阿歷山大柏夫洛域(Pavlovic)本季在德甲上陣時間不算多，但季尾狀態頗佳，甚至在對巴黎的歐冠四強他也是絕對主力，他這種串連控球風格，只要夠穩定，基本上在任何一隊都可以佔據一個位置。

攻擊組合方面，穆斯亞拿(Musiala)傷愈復出後，尚未重返巔峰表現之時；科利安華迪斯(Florian Wirtz)在剛過去球季於利物浦未算完全發揮他的本色，但絕無影響他在國家隊的演出。所以，重中之重，就是夏維斯(Havertz)和近這一年冒起的禾達美迪(Woltemade)會否聯袂正選披甲，他倆近似之處是大家都更愛以腳下技術去連結起進攻或拉扯空位，在3月底的國際足球友誼賽對加納時曾經一同上陣。不過那時候夏維斯要作出遷就安放在右路，更大的可能，是教練拿高士文會利用彼此輪流上陣，但如只派二者其中之一，另一位攻擊手位置派上利萊辛尼(Leroy Sane)的話，穩定性更加難以預料，而史特加射手烏達夫(Undav)有一定衝擊力，但正選上陣機會估計不大。