好友轉發網絡資訊，有十項對新手行山後的症狀，包括：肌肉騰痛、膝痛、腳生水泡、缺水、透支疲倦、曬傷、高山反應、胃口不適。最吸睛的是第十項——行山後憂鬱症 (Post-trek Blues)。我剛完成633公里跑走葡萄牙朝聖之路，心情的確有點激盪。剛下機回港在機場，好友家人驚喜接機送花，帶挈小弟也獲贈漂亮花束。之後同行相約幾位好友慶祝、看照片及分享旅程，小弟竟又獲贈名貴香檳。

除外在因素影響跑遊後心情，友人們都說我消瘦許多。回港後我立即上磅，以電子磅量度身體狀況。與出發前的數字比對，在13天無間斷地每天平均跑48.7公里後，體重竟然有增無減，重了3公斤。而肌肉質量(muscle mass)亦重了3 公斤，體內脂肪下降１％。回想除開初數天的熱衰竭及胃部不適外，長跑人常有的各種痛楚，包括肌肉、肋骨、腳底水泡、大脾內側、乳頭磨損等，在我身上都沒有發生。而且在中途波圖(Porto)後一天，嚇然發現我的最大攝氧量(VO2 Max)不跌反升，這好比內燃機的馬力正在增強。話說上次跑遊法國朝聖之路3星期，我的最大攝氧量不斷下降，主因是每天累積疲勞，休息不足，恢復不及而導致馬力下降，回港後量度更比出發前增加1度。其實1度是微不足道，但趨勢逆轉卻是重點。這給我帶來很大的驚喜，不是指能力強大，而是原定的永續跑法能夠成功。檢討是跑姿和速度的控制得宜，再加上足夠和富蛋白質的飲食方法發揮作用。我近年目標為自身和「全城街馬」，都能以可持續方法來運行。可以有果效和享受過程，是一種持久韌性，不是「死頂」式的堅忍不放棄。