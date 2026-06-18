世盃初步點評 德國待考驗 法國巴西未夠好

世界盃展開，也就直接講講幾支熱門隊伍。巴西仍尚待觀察，但在受到摩洛哥球員壓迫底下，組織能力完全匱乏，直到對方下半場體能下降才爭取回一點形勢。現在這是巴西隊極要倚靠個人能力，但很早時候已經說過有個人能力，但卻欠缺鮮明風格，這是過早被歐洲足球體系「同化」了的後遺症，但你又不能夠不對安察洛堤抱有一定信心。他們餘下的分組賽對手分別是蘇格蘭及海地，按照牌面應該能夠全取6分吧！

德國大勝庫拉索7比1，馬上令我想到02年世界盃8球大勝沙特阿拉伯，應該是千禧年後德國但凡能夠在分組賽第一場便取勝，均至少能到達四強。德國這7個入球，有接應地面傳送窄位推射，也有經過禁區頂互傳再第一時間把握起腳機會，亦有直接角球憑頭槌擺渡攻門，更有12碼入球。欣賞這次德國隊在大幅領先的情況下仍然沒有放棄進攻，總體給我的感覺就是教練拿高士文要德國隊習慣持續向對手壓迫，而攻勢亦要更加直接。不過正如82年世界盃匈牙利在分組賽第一場曾經以10比1狂勝薩爾瓦多，教練梅索伊卡爾曼(Kálmán Mészöly)賽後表示，雖然大勝但反而擔心所失的「一個」入球。德國隊被庫拉索攻破的入球，是經過兩次攔截解圍均沒有成功而被對手後上射入，似乎反映是整體反應不一致所造成。德國面對弱隊終能取勝，但往後面對體形優勢更強大的科特迪瓦或南美洲防守最好的厄瓜多爾，就要希望陣中攻擊主力如穆斯亞拿狀態再提升，而右路攻擊是否繼續起用利萊辛尼？「不穩定」才是他最穩定的地方，偶爾能夠起扭轉形勢作用，確實是一柄「雙刃劍」，中堅莊拿芬泰希在國家對比賽仍令人欠信心，最主要是偶爾會走甩對手。