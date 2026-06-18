世盃初步點評 德國待考驗 法國巴西未夠好

世界盃展開，也就直接講講幾支熱門隊伍。巴西仍尚待觀察，但在受到摩洛哥球員壓迫底下，組織能力完全匱乏，直到對方下半場體能下降才爭取回一點形勢。現在這是巴西隊極要倚靠個人能力，但很早時候已經說過有個人能力，但卻欠缺鮮明風格，這是過早被歐洲足球體系「同化」了的後遺症，但你又不能夠不對安察洛堤抱有一定信心。他們餘下的分組賽對手分別是蘇格蘭及海地，按照牌面應該能夠全取6分吧！
德國大勝庫拉索7比1，馬上令我想到02年世界盃8球大勝沙特阿拉伯，應該是千禧年後德國但凡能夠在分組賽第一場便取勝，均至少能到達四強。德國這7個入球，有接應地面傳送窄位推射，也有經過禁區頂互傳再第一時間把握起腳機會，亦有直接角球憑頭槌擺渡攻門，更有12碼入球。欣賞這次德國隊在大幅領先的情況下仍然沒有放棄進攻，總體給我的感覺就是教練拿高士文要德國隊習慣持續向對手壓迫，而攻勢亦要更加直接。不過正如82年世界盃匈牙利在分組賽第一場曾經以10比1狂勝薩爾瓦多，教練梅索伊卡爾曼(Kálmán Mészöly)賽後表示，雖然大勝但反而擔心所失的「一個」入球。德國隊被庫拉索攻破的入球，是經過兩次攔截解圍均沒有成功而被對手後上射入，似乎反映是整體反應不一致所造成。德國面對弱隊終能取勝，但往後面對體形優勢更強大的科特迪瓦或南美洲防守最好的厄瓜多爾，就要希望陣中攻擊主力如穆斯亞拿狀態再提升，而右路攻擊是否繼續起用利萊辛尼？「不穩定」才是他最穩定的地方，偶爾能夠起扭轉形勢作用，確實是一柄「雙刃劍」，中堅莊拿芬泰希在國家對比賽仍令人欠信心，最主要是偶爾會走甩對手。
法國發揮一般 麥巴比入兩球
法國面對塞內加爾，上半場簡直無計可施，更給予對方兩次突擊機會，若不是沙亞門前失機，法國便落後一球進入下半場，會難踢得多！最終3比1，4個入球全數在下半場出現。先是法國隊加快進攻轉換速度，塞內加爾也多於中場便向對手法國施壓，可惜中場老將伊祖沙古爾的體能與防守球員的專注力亦見下降，導致防線多空位，令法國隊的米高奧利斯如魚得水，多番盤帶入中路再快速傳出直線，配合麥巴比的走位入楔，1比0的入球就是這樣產生；2比0的入球，則是中場拉比奧特在後場一個長距離的直線傳送，由後備入替的巴高拿接應突入在門將面前冷靜射入！至補時階段法國防務一時鬆懈，讓對方18歲小將梅巴耶在禁區右路位置窄位勁射破網，當刻法國教練迪甘斯在場邊表現得相當憤怒，應是不滿子弟兵鬆散。幸在極短時間內法國又在前場中路企圖作反擊，輾轉間皮球落在麥巴比腳下，他轉身在二十多碼外起腳，射成3比1。其實麥巴比在上半場的演出並不理想，踢法很單調，也可看到他在邊線的過波動作生硬，因隊友要兼顧他走位，亦間接限制了奧士文尼迪比利、杜伊等人發揮創造力。
「一人球隊」已過時？
阿根廷3球輕取阿爾及利亞，兩隊最明顯的分野就是阿根廷有美斯，今場他大演帽子戲法絕非偶然，有兩個禁區外的射門顯示他的射術。但我更欣賞第二個入球，美斯原先接應門將馬天尼斯大腳踢龍門球至左路邊線，他瀟灑地碰下來，然後腳面交予干沙利斯再沉底傳中；對手頭球解圍，落在麥卡里士打腳下一記冷戰，門將施丹未能接實皮球，美斯神出鬼沒一般在門前出現，輕鬆執入，整個跟進過程，顯示出他強烈的觸覺。美斯今場佔了全隊半數以上的射門，或許今時今日「一人球隊」已是過時的形容詞，但美斯第一場的演出，你能還找到另一些形容詞嗎？
其實分組賽第一場戰果不理想也不用太在意，例如西班牙「爆冷」跟佛得角踢成0比0平手，也不用大驚小怪，還記得2010年他們奪冠的一屆，首仗便落筆打三更負於瑞士嗎？