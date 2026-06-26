世界盃最後一舞 美斯C朗與眾星的終章

本屆世界盃決賽周除了歷史性增加至48隊，有一重更大的意義，就是一眾球王、巨星的「最後一舞」。美斯、基斯坦奴朗拿度(C朗)等這一代巨星，相當難得仍可以在最頂尖舞台獻技，尤其是20年來社交媒體的興起，有更多的資訊以及直播或片段，令球迷並不只是聽聞一個神聖名字，而是真真正正伴隨成長，可以肯定，能夠成為輿論焦點這麼多年，這是足球歷史上的偉大紀錄！ 執筆之時，48支球隊已經進行了兩輪分組賽。美斯以球王的身份馬上拿出球王的表現去風靡全世界，阿根廷兩場分組賽事共入5球，美斯一人包辦，這是相當嚇人，5個入球全是流動戰所產生；的確本來美斯也獲一球12碼機會，但他偏偏射失，卻仍無阻美斯打破世界盃歷史個人總入球紀錄。

美斯

美斯強烈的爭勝慾望 可能這數年來效力美職球會，適應了當地的氣候及氣氛，個人覺得美斯在身體抗衡能力方面絲毫沒有減退，而且在中短距離爆發的速度，很難想像他已經是一位38歲的球員(編按：本周中已39歲)！上周已寫過美斯的首場演出，去到第二場2比0擊敗奧地利，阿根廷仍然是那支「一人球隊」，請別要誤會，並非指其他球員能力問題，而是因為美斯實在太過突出。且看第二個入球，來自一次反擊混戰，經過折射最後落在美斯腳下，他第一次施射先省中對方的防守中場舒拉加(Schlager)，當對方仍未來得及反應，美斯已極速趨前再補射破網，在他面前的舒拉加，根本沒有辦法作出第二次封堵！這一個入球除了技術，更顯示出「球王」強烈的爭勝慾望！

C朗

C朗爭氣梅開二度 C朗拿度在第一場領軍葡萄牙對剛果民主共和國時，其實全隊的演出都在水平以下，C朗樹大招風，賽後遭受批評。但的確他在前線的跑動牽扯，面對着對手的密集防禦，根本上在禁區內完全找不到空位。第二場葡萄牙5球大勝烏茲別克，C朗終於梅開二度，他也要唞一口大氣，至少入球數字沒有被其他射手拋離太遠！他的兩個入球包括有近柱第一時間抽射，以及接應隊友妙傳突入禁區射地波遠柱入網。可能對手踢得較為開放，防線經常暴露太多空位，對C朗的演出是否重回高水平，暫時仍要觀察稍作保留。

尼馬、莫迪歷、紐亞演好完結篇 「最後一舞」，還期待尼馬能否趕及復出，在分組第二仗對海地之前本來有傳尼馬可以復出，但最後也不再後備名單，傷停一段時間，狀態真是難有保證。當然尼馬34歲，理論上仍有機會參與來屆世界盃，但鑑於他傷患實在太多，相信他自己也不存希望吧，不過只要他能披甲，就依然是僅存最有「森巴」味的巴西前鋒(編按：尼馬終於在分組賽尾輪後備登場)。 克羅地亞的莫迪歷畢竟以40歲，不復當年用也是情理之內，但他也終於達200場國家隊上陣紀錄，若沒有長時間保持高水平，根本難以辦到；同樣40歲的德國門神紐亞，兩埸分組賽俱有失球，但嚴格意義上未算太受考驗；也要考慮到德國本屆的進攻甚為進取，若從數據上參考，在創製入球機會XG數字有6.10，起腳射中門框次數場均9.5次，以上兩項暫排第一，雖然當中有缺乏世界盃經驗的庫拉索這樣的對手。另一面也反映到他們並非一支善於完全採取守勢的球隊，對紐亞而言，後場空位較多，對紐亞而言，要到淘汰賽階段，才是真正顯露他價值的時候，如果按照目前的出線形勢，有可能在十六強德國便會面對法國，那有好戲看了！

本屆世界盃，應該是最多球星雲集的一屆，雖然比賽多得令人吃不消，但想到下一屆將悉數缺少以上巨星，球迷可能更加欠缺重心。畢竟美斯、C朗，是不可能複製的！