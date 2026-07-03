每次都想回港後重視早餐，那是多麼悠閒，一日好開始。但結果是一如以往，匆匆忙忙的，回到公司附近才簡單吃個早餐。趕忙時甚至省掉早餐，直接工作或開會。也許這回有同行由波圖至聖地牙哥，每天都早起半小時煮早餐，感激之餘，亦感覺回港應該也可做到。這回我有點進步，兩星期內只有一天沒有在家吃早餐。雖然是簡單的麥皮乳酪，但加上咖啡、橙汁和輕爵士樂，每天都有個好開始。這幾天更突破加入「開火」煮食，通粉加煎蛋。不要笑，如果早上已趕忙返工，那麼煮通粉、煎蛋，吃後還要清洗才可返工，對我來說真的不易。就這樣我努力於晚上12時前入睡(目標是10時至11時)，早上才可以6時起床，聽音樂弄早餐，希望能繼續堅持。

早前端午長假，過度活躍症發作，先來一個10公里，不過是跑圓頭山，經「小峽谷」於白泥方向走，沒走杯靈雙渡。星期六才游龍舟水，自我於年初滑雪肩膊受傷後處女下海游。星期天是主菜，走大東鳳凰來回M&M。雖然只是27公里，但四度攀升下坡，是極佳的練習路線。由黃龍坑上大東山，那段久違了的不停上山石階的確利害。天氣悶熱，以往曾可一口氣攀上，這回中途停下。且感覺有點熱，因為以往「烈陽神功」護體，有點熱已經是問題。吸取之前朝聖之旅熱衰竭的經驗，立即減慢速度、喝水，亦以山溪水淋頭降溫。慢慢適應下來，緩緩前進。跟著如以往般，欣賞大東山的「小房子」，上鳳凰山登頂再到昂平大佛。感覺良好，控制舒服步速，到昂平時不像以往疲累。吃過杯麵喝夠水，補給後再出發回程。累，但感覺輕鬆自在。一步一步的爬坡走石階，平淡自然的返回黃龍坑郊野公園，還有興致到黃龍坑石澗淺游。後來發現原來比上次走同一路線快了一句鐘。既驚訝又驚喜，體驗可持續步速的力量，原來也不比刻意跑速度的慢。