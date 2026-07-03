世界足球勢力洗牌 傳統強隊失色，還是後來者進步？

未至於改朝換代，但世界足球的勢力分布，早已經令到我們不能夠再以固有印象去衡量……當然德國遭巴拉圭淘汰，反映的是德國自身更大的不足，但摩洛哥淘汰荷蘭，又或者剛果民主共和國令英格蘭陷於苦戰，其實並非代表這些傳統強隊表現太差，而是這些足球世界的後起國家在這些年間進步得實在太快。而且跟過去那種可能忽然冒起幾位質素較為出眾的球員，帶起全隊成績表現的時代不同，現今的是更趨向整體、穩定、有系統，始終足球世界的界線已經變得相當模糊！

就以荷蘭對摩洛哥一戰為例，先不說摩洛哥在分組賽第一場曾經力壓巴西的表現，其實他們過去數年已經有相當成績，也是世界盃四強分子，如果指出荷蘭面對着他們竟然採取守勢是過分保守不進取的表現，可能有點落差，個人有另一個睇法，這純粹先從一個最基本的層面：個人技術——摩洛哥三線都具備出色技巧之人，夏基美(Hakimi)「世一」右閘，前鋒沙巴利(Saibari)，進攻中場奧拿希(Ounahi)，及年僅18歲的中埸保亞迪(Bouaddi)等，從他們策動攻勢、前場的逼搶及防務上的紀律，根本和荷蘭在同一個水平，甚至不少時刻我們見到球員有波在腳時的腳下功夫展現，實際上已經有過之而無不及。而單論速度，上半場已經欣賞到夏基美突爆右路底線傳中，協防方面也有馬沙拉奧( Mazraoui)及艾拿奧爾(Aynaoui)同一時間前後夾擊荷蘭右後防杜費斯(Dumfries)等甚具衝擊力的畫面。

朗奴高文的考慮 荷蘭教練朗奴高文應該並非想刻意放棄控球權，個人反而認為他很了解自己球隊的能力，正選陣容的牌面跟摩洛哥只是平起平坐，唯有對自己的後備陣容可能在經驗、能力都較為出色有更大信心。所以他沒有急於要和對方爭奪中場，現實的狀況若然要搶奪控球，也未必如願以償。另一方面想要荷蘭防務更加可靠，因為雲迪積克(van Dijk)已非當日的競技狀態，擺出三中堅陣只是希望令防線密度更高。這是一場相當精彩的比賽，我們看見過去稍稍被看低一線的球隊，到如今已經是技/戰術、個人能力跟傳統足球強國並駕齊驅！試想想到了加時階段，摩洛哥後備前鋒拉希美(Rahimi)的近門施射，若非荷蘭門神華布根(Verbruggen)有驚人的反應將球擋出，荷蘭應該捱不到互射12碼階段。

德國的青訓系統 同樣是足球傳統強國的德國，自從2018年世界盃那個斷崖式下滑的表現，其反覆跌盪之勢，才是真正令人搖頭嘆息，媒體的批評也從是否教練出了問題，轉變為更多着重德國足球培訓人才的系統，這才是關鍵，影響到本土球員的發揮。根據多項資訊顯示，其實德國的青訓系統在培訓球員方面，例如對空間的理解、着重跟隊友配合傳送、對每一個位置的熟悉程度等等，其實仍是走在一個最前端的位置。但問題來了，這些系統訓練出來的人，全都像機械式一樣，為了着重傳控，對球員的個人主義、自我發揮的空間卻似乎壓縮得很小。所以這一班球員只能夠維繫着一個系統去應戰，若出現了久久未能打破悶局，就會缺乏即場應變能力，甚至懷疑自己。再者，因為太過倚賴系統，變相自身的抗衡能力，以及那種高昂的鬥志都下降不少，偏偏這兩項才是球迷欣賞過去西德/德國的最重點，就是鐵血戰車精神。可惜講了這麼多年，我們發現這基本上已經沒有任何辦法回到從前，現階段只能夠在青訓系統改變一下，希望球員能夠學習到的更加全面，一句古舊說話——練拳不練功，到頭來只會一次又一次在大賽階段倒下來。

撇開摩洛哥，我們甚至可以看到例如科特迪亞、塞內加爾等非洲強隊，過去給人觀感是缺乏整體團隊精神，但今屆世界盃大家可以看到這些國家隊的紀律性比過去大為提高，亦對歐陸各大聯賽球隊及球星的踢法已有了較大的掌握。去到這個階段，一些傳統強隊被批演出失色時，我會認為更多是對手的進步，距離已拉得相當之近；說到尾，除了德國之外！