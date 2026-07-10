山跑西班牙阿蘭谷UTMB(上)

阿蘭谷(Val d'Aran)位於西班牙加泰羅尼亞(Catalan)北部庇里牛斯山區的壯觀山谷，聽說UTMB Val d'Aran是當今世界最受歡迎山賽UTMB系列中，賽道極美的選擇。被美景迷惑，衝動報名。沒察覺6月7日才完成葡萄牙朝聖之路633公里回港，連續跑遊13天得來的不是體能鍛鍊，而是虛秏。 四星期後，7月3日便是阿蘭谷UTMB的CDH組別110公里比賽，總攀升約6,400公尺，限時28小時。以香港100山賽為例，總攀升約5,300公尺，限時30小時，相比下攀升多1,000公尺，卻少兩小時。不過重點不只於此！由香港去阿蘭谷的Vielha小鎮——比賽選手村，途中碰到再次參加的跑手說：「阿蘭谷UTMB的路況比法國總賽的UTMB更富技巧」。對於回港後只練過三次山的我，最長那次28公里，最短只跑3公里(試新鞋)，能在限時內完成110公里高難度山賽嗎？

早上3時半起來，準備後坐接駁車到Les小鎮，6時半起跑。大會氣氛超熱鬧，我以輕鬆步速前進。對跑30公里過後的狀況沒概念，對「富技巧性」的程度更沒概念，我決定做cut-off fighter。計劃是每約10至15公里比分站截賽時間快15分鐘，為後段疲累步速減慢預留空間。怎料過約13公里分站，竟比截時快兩小時！心想：「太快嗎？不要緊，之後是大上坡約10公里1,300公尺攀升，會自然減速的。」沉著氣，緩緩上坡。走過高處，天藍得過分，眼前翠綠山巒，白雪殘留山間，藍天映印湖上，牛群在湖邊放牧。抬頭，跑手像正奔向遠處雪山。

跑跑走走，上上落落，由海拔2,500到1,300公尺的61公里大站，比截時早到個半小時，感恩進度尚可。此站大會運送跑手預先寄存的物資，我沒有換上預放的衣服，極速飲食小休後，帶走能量包便起行。走15公里，攀升至約海拔2,200公尺，體感開始疲累。心想差不多下坡，應該還好吧。誰知，下坡路況極崎嶇，崖邊疾走顯凶險。由白天走到黑夜，到81公里分站時，「富技巧」下坡還未完。經過長日的烈陽煎熬，入夜後體力下降，眼皮頓覺沉重。比截時只快1小時，還有30公里，要攀過一段約8公里、攀升1,200公尺的山峰……不禁為限時前完走擔心起來。