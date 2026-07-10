世界盃進入16強，才是真正「戲肉」的開始，兩支南美球隊——阿根廷及巴拉圭，一隊本來就是最大焦點，另一對就是突然間受到廣泛關注…… 阿根廷到了淘汰階段，被喻為遇上一個尚佳的出線形勢，理論上佛得角雖然分組賽階段三戰不敗，但始終無過去底蘊，很難和阿根廷相提並論，但結果這支世界冠軍要到加時下半場驚濤駭浪的情況取得入球，才能夠在32強淘汰這支令人感到陌生的對手。這亦揭示出本屆世界盃，由一開始被普遍球迷看淡，都逐漸增加上愈來愈多的話題，趣味也更加豐富了。佛得角，肯定是當中的表表者。尤其是西尼卡比爾(Sidny Cabral)那個在加時出現的世界波扳成2比2，自己也覺得相當震撼，這是佛得角在這場比賽第二次追和，那就並非僥倖。在這裏並不是要評論技術高低，而是賽後和不少球迷交流，得出的結論都是隨着比賽的過程，反而是愈來愈傾向支持這支非洲小國球隊(對中立球迷而言)，其實近年來的足球也很少出現這種情況，而同時間亦能夠造就出一位人民英雄，門將禾仙夏(Vozinha)、年屆40的一位門將，若不是本屆大賽，大致上他就會一直寂寂無聞下去……世界盃仍然能夠產生奇蹟！

阿根廷遇強隊或受懲罰 阿根廷在16強面對埃及，埃及球星沙拿(Mohamed Salah)已非那位風馳電掣的沙拿，但可幸艾蘇亞(Emam Ashour)和凱森哈辛(Haissem Hassan)這一左一右的翼鋒發揮水平，更兼前顧後，到了下半場中後段竟取得2比0的局面，真正的阿根廷才終於出現！球王美斯(Messi)先是一個助攻及一次禁區內勁揪補射，16分鐘內便由落後兩球情況下追成平手，更在90+2分鐘反超，阿根廷這第三個入球，亦是最引起爭議。原因是這本來是埃及的攻勢，沙拿在進攻右路禁區R角位被艾華利斯(Julian Alvarez)「kick跌」，艾華利斯取得控球並策動攻勢，長傳交予拿達路馬天尼斯(Lautaro Martinez)傳中，由安素費南迪斯(Enzo Fernandez)頂入，那到底，艾華利斯有否犯規？

從多個角度回看，其實艾華利斯已完全爭取到控球權，沙拿更似想博得12碼，無可厚非，埃及攻勢本來不多；另外較早前一次埃及球員施高的入球被VAR推翻，原因是埃及在本方防守時犯規，吹罰是沒有爭議的，只是由於埃及之後整個反攻幾乎是跑足一個球場的長度，這樣的入球被推翻，確實容易令人有情緒……但我們要欣賞阿根廷能夠在最後階段拿出王者氣質，而那個被推翻的入球，跟沙拿是否被真正侵犯亦不能夠混為一談，只能夠講這兩個判決其實是相當正確。不過阿根廷再一次艱險地取勝，對手實力又並非一線，那往後最多的3場比賽時間，教練史卡朗尼要小心了，雖然在對埃及一仗他以作出幾個位置調整，但防線某些時候在判斷及集中力似乎不夠，遇上攻擊力強的對手，可能會受到懲罰。因為他們目前踢了5場比賽，阿爾及利亞、奧地利、約旦、佛得角、埃及，其實全都是攻擊力平平。

法國笑對粗野攔截拒墮對方陷阱 法國在16強以1比0淘汰巴拉圭的比賽，令我們看到到了今時今日仍然有堂堂一支國家隊在世界大賽踢出這種近乎「街場」才會出現的、令人噁心的超技術踢法，他們幾位球員卡沙利斯(Caceres)、格拉薩(Galarza)等，每每利用粗野攔截去阻擋法國球員，在這些過程中，我們見到法國球星麥巴比(Mbappe)、奧士文尼迪比利(Ousmane Dembele)等以「笑笑口」方式應對，絕無墮進對方情緒挑釁的陷阱，這也屬於一種球技以外的「高尚」演出。另外，這場比賽的烏茲別克球證Tantashev可謂執法不力，對多次可發黃牌警告的犯規球員視若無睹，看來FIFA要認真去評核這位球證。但我個人覺得最遺憾是巴拉圭，未能夠真正放手一搏，這種狀況，跟陣中兩位以「正常實力」去爭取表演的球員安施素(Enciso)和阿米朗(Almiron)都被換出之後，情況更趨向一種只有破壞，而無力生產的風格，又是一次「反足球」的案例！

執筆之時，8強賽仍未展開，目前世界排名1至4位的球隊：阿根廷、西班牙、法國、英格蘭全數列陣，而摩洛哥、比利時也屬排名前十位的國家隊，按分量而言，那今屆世界盃的「結局篇」真是無可挑剔了。