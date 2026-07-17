世盃爭霸終章︱法國輸整體 英軍退縮反敗

執筆之時，世界盃四強互撼結束，兩場比賽都有高水準發揮的時候，相對地也有令人「意外」的演出，或許對於一眾領受「高薪」的球星們來說，帶上的遺憾卻絕非一點點而已…… 法國對西班牙，可說是當今歐洲最頂尖兩個國家對決，一直有這樣的想法：到底到了哪個階段哪支國家隊能夠擊破西班牙那種強大的傳控體系？「狂牛勇士」在此前的6個對手，就只有葡萄牙及比利時的進攻令西班牙攻守轉換時有所顧忌，面對比利時才失去本屆決賽周至今唯一失球，也只是屬間歇性反擊威脅！西班牙強大的地方在於無論派上哪些球員甚至後備兵，均可無縫銜接。例如費蘭托利斯、美連奴、法比安雷斯等，那種眉來眼去的腳下運轉，已非單單一個已「夾檔」多年的班底那麼簡單，更是一個從幼栽培出來的配合意識，縱使分散效力各大球會，但那股凝聚力絲毫沒有受到影響！

「逐個秤」沒法跟法國相比 這就形成一種強大信念，西班牙如按球員的身價，「逐個秤」是沒法跟法國相比，而法國輸的就是整體！麥巴比過去最受批評的地方就是影響到整體的推進，但本屆世界盃，除第一場面對塞內加爾的上半場顯得拖沓之外，其餘時間演出都是出色的；或者說，這場四強大戰他已經是法國一眾攻擊球員中，最投入賣力的一員。法國上半場先落後一球12碼，「左閘」迪尼禁區內轉身解圍不慎踢中耶馬爾是太過欠運，但一支頂級隊伍，我們更注重其在「逆境」中的抗壓能力，偏偏到了四強，一直順風順水的法國，面對同級球隊，就展現他們的最大弱點。綜觀全場，從沒有任何一刻壓着西班牙之氣勢，令比賽最後30分鐘幾乎成為了「垃圾時間」，對於一場令人引頸以待大戰出現這樣的局面是相當遺憾的。法國教練迪甘斯近年已未能夠糅合球員最高的能力，也絕對沒有激勵好球員士氣，再加上用人可能稍有偏執；既然傳控是沒法贏得過西班牙，本身更加優勝的高速，也因為西班牙中後場整體防務企位嚴密，根本就沒有空間，難得一兩次能夠打到西班牙防線身後，但又被門將施蒙出迎解圍。明明陣中擁有馬迪達，甚至杜林等可在禁區內搶「高點」製造混亂之人，何不踢得直接一點？結果導致幾位頂級球星麥巴比、奧利斯、迪比利更多時候是各自為戰，上半場更損失了沙列巴，可惜。可惜的是未能放手一搏，更可惜的是他們並非沒有放手一搏的能力……

過分保守難重拾進攻節奏 阿根廷能夠在落後一球下反勝英格蘭，在比賽後見到英格蘭入球球員哥頓極度失落的表情，同樣也是來自教練的調動，等同葬送球員付出的努力！這場比賽的上半場，猶如一場「肉搏戰」！這種演繹模式，根本就是乏善可陳，雖然刺激！下半場一開始，英格蘭憑一個反搶的攻勢，由摩根羅渣士傳中給予哥頓射入，終能夠打破「僵局」。也在這個時候，阿根廷才展示出正常技術的發揮，但這亦有賴於英軍教練杜曹那種保守的風格；先別誤會，保守絕不是一定負面，但當過分保守，球隊長時間退守，一旦想重拾連貫的進攻節奏，已是不可能！哥頓不似因體力不足而在72分鐘被防守球員干沙入替，英格蘭放上5個後防，本來已放棄主動的英格蘭更加陷入絕對的被動。

其實從60分鐘後至85分鐘被扳回1比1前，英格蘭面對阿根廷的高空進襲，在搶點方面居然完全落於下風，被身高1米76的麥卡利士打及1米80的干沙里斯搶點頭球攻門，若非門將碧福特反應敏捷，失球會來得更早！但英軍再調入身高2米01的丹般，仍於事無補，令人慨嘆如今英格蘭中堅，似乎已欠缺了昔日像阿當斯、蘇甘寶那種鎮壓能力。另外，因為防線退得太深，廸勤懷斯捱不了全場被換走，在禁區頂前沿的位置就更缺乏保護，頻頻遠射起腳的安素費南迪斯終於射出世界波追平。這時英格蘭要擔憂的不是如何在90分鐘內爭取再度領先，而是怎樣頂着阿根廷的攻勢拖至加時。但這就是領先後過分退縮保守的教訓，相反阿根廷由32強起，每一次都是憑最後階段或者在加時發力才能淘汰對手，那股「後勁」源自於他們的強大信念，這才是最恐怖的地方。90+2分鐘美斯右路底線傳中，後備入體中鋒L.馬天尼斯在英格蘭一對中堅史東斯及干沙當中起跳迎頂破網……終令只得身形高大的英格蘭防線遭到無可彌補的最大打擊！

如果，入替哥頓的是馬杜基或屈堅斯，保持反擊的速度，又或者要保守一點，可以派上多一名中場球員去維持活力，結果，甚麼都不是！教練杜曹的調動取態，嚴重影響球隊，個人認為他要付上極大的責任。另一邊，法國教練迪甘斯也似乎江郎才盡，老實說法國連後備席上的球員也是第一流的，但他就是無法用到最好，世界盃之後他退下來也是理所當然！ 決賽由西班牙對阿根廷，這樣的戲碼，球王美斯最後一舞，對球迷來說已經沒有遺憾了。當然比賽的內容有否遺憾。現階段誰會知道呢？