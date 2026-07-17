山跑阿蘭谷UTMB(下)

西班牙阿蘭谷UTMB (Val d’Aran)被跑界形容比法國總賽UTMB更難，我完成81公里時，已經跑過數段「長命」爬坡和「奪命」俯衝。長爬坡消耗體力，長跑下坡考技術姿勢，既擔心不穩絆腳，又擔心錯腳「拗柴」。且快速俯衝對膝蓋關節壓力強大，加上是長途如10公里的下坡，擔心高速後令膝蓋受傷。

現距分站關門時間還有1小時，可是在剩餘的30公里中要走過一段約8公里、攀升1,200公尺的山峰，萬一抽筋、疲憊極慢、受傷等，1小時眨眼即逝。

我積極奔跑，目標爭取多點距離截賽時間。跑18公里到Arties，是全程第二個大站，成功爭取距截時有個半小時。大站有早前放下的補給行李和熱食。為爭取時間，決定放棄更換濕襪及濕底褲。吃點補給、喝杯熱湯，便出發挑戰最後14公里。早上4時，天微光，眼前雄偉高山。沿路蜿蜒而上，感覺吃力，睏不集中。這段是連續爬坡，是最後的大挑戰。咬緊牙關，一步步只想著登頂。