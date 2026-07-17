山跑阿蘭谷UTMB(下)

西班牙阿蘭谷UTMB (Val d’Aran)被跑界形容比法國總賽UTMB更難，我完成81公里時，已經跑過數段「長命」爬坡和「奪命」俯衝。長爬坡消耗體力，長跑下坡考技術姿勢，既擔心不穩絆腳，又擔心錯腳「拗柴」。且快速俯衝對膝蓋關節壓力強大，加上是長途如10公里的下坡，擔心高速後令膝蓋受傷。
現距分站關門時間還有1小時，可是在剩餘的30公里中要走過一段約8公里、攀升1,200公尺的山峰，萬一抽筋、疲憊極慢、受傷等，1小時眨眼即逝。
我積極奔跑，目標爭取多點距離截賽時間。跑18公里到Arties，是全程第二個大站，成功爭取距截時有個半小時。大站有早前放下的補給行李和熱食。為爭取時間，決定放棄更換濕襪及濕底褲。吃點補給、喝杯熱湯，便出發挑戰最後14公里。早上4時，天微光，眼前雄偉高山。沿路蜿蜒而上，感覺吃力，睏不集中。這段是連續爬坡，是最後的大挑戰。咬緊牙關，一步步只想著登頂。
天漸亮，回頭看見旭日初升，太陽剛爬過遠處山頭，充滿希望的日出照遍綠草山崗。我像吃過能量果膠精神一振，回頭抖擻再上。眼前天是清藍，山坡草原上有一群馬兒自由自在地吃早餐。續上山頂，已有數位跑手正在休息，不！是欣賞風景。群山在環抱，雲海淹其中，日出的柔和，清晨的寧靜，如詩美景是爬坡8公里的回報。
奔跑下坡，遠看像要穿越雲海跑回「人間」。我專注姿勢，卻分不清是雙腿疲倦的痠痛，還是生硬的踏步令膝蓋受震疼痛，以最快速度跑畢最後7公里。超越幾位跑手，跑入Vielha，重回跑手村，一躍敲響終點拱門的掛鐘。
結果，以25小時32分完成110公里，是我參加過的最美100公里比賽，亦是最難的100公里。是感動的，在完成葡萄牙朝聖之路後的4星期中，4次練山總和也不夠60公里，最長的不夠30公里，且沒有練習通宵黑夜，卻能無傷完走阿蘭谷UTMB 110公里。途中有閒暇拍照，調控節奏加減速。也許正因此，既放鬆卻專注，本著享受當下心情，以永續跑法完成。