世界盃後換主教 高普施丹文仙尼接帥印

「世界盃」後絕對是更換國家隊教練的好時機，有功成身退，也有功不抵過……如果要說取得冠軍才算是絕對成功，那的確再之前四屆的冠軍主帥(迪保斯基、路維、迪甘斯、史卡朗尼)俱能繼續帶領球隊征戰下一次世界盃。

捨高普其誰？ 高普(Jurgen Klopp)在23/24球季後離開利物浦，沉重的壓力是其原因之一，但作為德國粉絲，已經能夠猜測到他大概是在等待國家隊主教練的職位，雖然並非直接上任，但環顧德國球壇，當拿高士文退下來，捨高普其誰呢？！實際上他在25年上任的紅牛全球體育主管職務，背後集團老闆明斯拉夫跟德國足協也有一定關係，為的是隨時打開方便之門。 今次高普帶同的教練團隊，有曾經跟他在利物浦合作無間的54歲教練卡維斯及43歲的連達斯，以及曾在其麾下效力的前德國國腳中場斯雲賓達。似乎配合方面不成問題，但正如淘汰德國出局、為巴拉圭上陣踢足120分鐘的守將荷西簡拿利(Jose Canale)便指出，德國球員不善身體抗衡(其實他也同時指出法國也面對這種問題)……害怕身體對抗，我相信對德國足球來說是一種極大侮辱，可悲的也是如今的事實，更並非在今時今日才發生！因為學習西班牙的傳控足球而扭曲至如今不倫不類？我自己認為任何風格都沒有罪過，有的只是模仿者的學習與應變能力之高低！

另方面，亦存在人才不平均的狀況，例如欠至少一位穩定射手、欠一個具備強大衝刺力而又認真運用的中鋒、欠足夠至少一流級別的中堅及閘位球員。所以，高普雖眾望所歸，也相信他能重拾那股朝氣，一如奇連士文當年，但過程肯定不短，假設可以領導德國返回以往那種幾乎「保證」四強席位的模樣，已是一項很大的成就！

文仙尼後備之選 另外兩支傳統勁旅，意大利重新招納20年「歐國盃」冠軍教練文仙尼(Roberto Mancini)，他雖然只是備選，但現階段絕對比執教履歷麻麻、因與博彩公司合作而遭除名的前國腳中場大將派路來得更可靠，意大利球壇種種問題根深蒂固，不過他們之前兩次奪取世界盃(82、06)又何嘗不是醜聞背景底下得到的成績。法國由球王施丹上任，取代在位14載的迪甘斯，他倆也是「98世界盃」及「00歐國盃」功臣。施丹屬萬眾期待？絕對是，但對法國以外的球迷來說，更大程度來自其「新鮮感」，即管看看又一位球王的執教功力。

施丹極高聲望獲尊重 當然，施丹過去就只有皇馬的執教經驗，但兩奪西甲、16-18連取3屆「歐冠」還不算顯赫？但也正因為他執教的是皇馬，前威爾斯國腳巴爾在皇馬效力時曾跟安察洛堤和施丹合作，他對施丹的形容為戰術安排不多，主要是訓練、控球和射門，防守操練有時候也只有15分鐘。施丹憑藉球員生涯的極高聲望贏得尊重；而安察洛堤則是巴爾認為自己見過最好的教練，即使沒有上陣，安帥仍會讓你覺得是他的好友，他很公平，如果訓練表現不夠好，他會毫不留情，但他能平衡好每個人情緒，讓球員心甘情願付出。施丹更多靠個人威望，而不是戰術。