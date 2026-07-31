西班牙是我喜歡的歐洲國家，當年電子媒體還未普及時，我已經買下一本Lonely Planet旅遊書，期盼可以背包浪遊。怎料多年後書已不知在哪裡，前兩年才首次踏足。卻火速地三年三趟，包括法國朝聖之路、葡萄牙朝聖之路和阿蘭谷超級馬拉松。可是三次到訪都沒有在巴塞隆拿停留，跑手都說：「沒有遊覽過巴塞隆拿，等於沒有到過西班牙！」回程時決定即使只有短暫轉機空檔，也要快閃巴塞。六小時內如何走馬看花得來又不太過分地欣賞巴塞呢？閉目自問，若只有一樣東西想看，哪是甚麼？Antoni Gaudi(高第)。

阿蘭谷長途巴士本可直達機場，我於巴塞北站提早下車。離站後到寄存店舖放下行李，我以高第為主題，規劃一條走遊路線。正直歐洲熱浪，烈日當空下即使站立也汗流浹背。自我催眠，還是比下雨好，起碼有利風景打卡。谷歌引路，向著首站聖家大教堂(Sagrada Familia)進發。屹立在城市中央，外形獨特加上是高第手筆、跨年代建築仍未完工以及天花板級名氣，即使不能即場買票進入，在外拍拍照也是值得。

續走向米拉之家(Casa Milà)，又俗稱石頭屋(La Pedrera)，是高第最後一個住宅項目。單看外表，原本只是行過路過，變成不可錯過，決定買票內進參觀。門票包含耳機，走到不同區域便有自動語音導賞。不知不覺走了一小時，驚嘆高第鬼才的創意，將美學、大自然以建築呈現得淋漓盡致，且不會犧牲實用性。除將大自然融入整個建築外，連室內的傢俬、門邊等都概念一致。當中創造出不同特色的「商標」，不用說明也知出自何處。這是創意的極致。續走，沿大道路經巴特羅之家(Casa Batlló)，就是因為高第創造了這家，才引發獲邀設計米拉之家。