從試點到恆常：關愛隊不忘初心服務社群

農曆新年期間，筆者與親友聚會，席間有青年朋友，好奇地問筆者關愛隊日常工作如何。其實，關愛隊的服務聚焦於幫助有「急難愁盼」的基層、弱勢社群，最近關愛隊首期工作報告出爐，服務數字背後，反映的是一個又一個暖心社區故事，彰顯「以人民為中心」的理念。
一、成效斐然：數據見證民生溫度
關愛隊自啟動以來，在十八區合共探訪約61萬個長者戶及有需要住戶、提供約10萬次簡單家居或支援服務。從南區停電通宵協調、馬灣中醫跨海坐診，到宏福苑大火後過千隊員跨區善後等，關愛隊不僅是日常服務者，更是危急時刻的「急先鋒」，有效提升市民的獲得感與安全感。
二、繼往開來：第二期恆常化再啟新程
目前全港455支第二期關愛隊已全面投入服務，繼續聚焦市民「急難愁盼」，服務範圍將擴大恆常化家居支援，涵蓋簡單維修及適老化改裝，重點惠及獨居長者及殘疾人士；同時深化對照顧者的關懷，亦會強化應急動員能力，配合傳遞政策信息，持續守護社區和諧穩定。
三、德政彰顯：共建「一國兩制」和諧社區
關愛隊的實踐，本身就是「民惟邦本」理念在香港地區治理中的生動體現。未來會繼續堅持以民生為導向，進一步提升市民幸福感，為「一國兩制」下的地區治理書寫德政新篇。
關愛隊與區議會及「三會」共同構成地區治理體系的「三駕馬車」，其根本在於，各區的有志者，不忘初心、不怕辛勞地服務社群；在市民層面，當自己遇到困難時，總有關愛隊伸出援手，解難紓困，甚至在天災火災發生時，冒上危險而逆行，展現出可貴的獅子山精神。