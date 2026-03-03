從試點到恆常：關愛隊不忘初心服務社群

農曆新年期間，筆者與親友聚會，席間有青年朋友，好奇地問筆者關愛隊日常工作如何。其實，關愛隊的服務聚焦於幫助有「急難愁盼」的基層、弱勢社群，最近關愛隊首期工作報告出爐，服務數字背後，反映的是一個又一個暖心社區故事，彰顯「以人民為中心」的理念。

一、成效斐然：數據見證民生溫度

關愛隊自啟動以來，在十八區合共探訪約61萬個長者戶及有需要住戶、提供約10萬次簡單家居或支援服務。從南區停電通宵協調、馬灣中醫跨海坐診，到宏福苑大火後過千隊員跨區善後等，關愛隊不僅是日常服務者，更是危急時刻的「急先鋒」，有效提升市民的獲得感與安全感。