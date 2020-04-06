返回 出版：2020-Apr-06 12:00 更新：2026-Apr-13 11:00 Minisite: ESG綠色發展及碳中和大獎 得獎名單2025 分享： 傑出可持續企業大獎 - 上市公司 (地產) 傑出可持續企業大獎 - 上市公司(銀行) 傑出可持續企業大獎 - 上市公司 (保險) 傑出可持續企業大獎 - 上市公司 (公共運輸) 傑出可持續企業大獎 - 非上市公司 (地產) 傑出可持續企業大獎 - 非上市公司 (銀行) 傑出可持續企業大獎 - 非上市公司(能源) 傑出可持續企業大獎 - 非上市公司 (餐飲) 傑出可持續企業大獎 - 非上市公司 (食品及飲品) 傑出可持續企業大獎 - 非上市公司 (汽車及快速消費品) 傑出可持續企業大獎 - 非上市公司 (金融交易) 傑出可持續企業大獎 - 非上市公司 (外用中成藥) 傑出可持續企業大獎-非上市公司(環保産業) 傑出可持續企業大獎-非上市公司(工程) 傑出綠色應用大獎-綠色金融產品(銀行) 傑出綠色應用大獎-綠色項目(商場) 傑出綠色應用大獎-綠色項目(餐飲) 傑出綠色應用大獎-綠色項目(教育) 傑出綠色應用大獎 - 綠色科技產品 (儲能集裝箱) 傑出綠色應用大獎 - 綠色項目 (工程) ADVERTISEMENT送健之堂舒壓好眠足湯 x 石墨烯足浴袋