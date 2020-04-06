熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
出版：2020-Apr-06 12:00
更新：2026-Apr-13 11:00
Minisite: ESG綠色發展及碳中和大獎

得獎名單2025

分享：

傑出可持續企業大獎 - 上市公司 (地產)

HendersonLand 50A BI 1C Green Pantone Tina Yeung

傑出可持續企業大獎 - 上市公司(銀行)

BOCHK 橫排(中英簡稱)

傑出可持續企業大獎 - 上市公司 (保險)

AIA logo new

傑出可持續企業大獎 - 上市公司 (公共運輸)

TIH Logo Fiona Lee

傑出可持續企業大獎 - 非上市公司 (地產)

Chinachemgroup

傑出可持續企業大獎 - 非上市公司 (銀行)

橫式標誌不連企業口號 +33%

傑出可持續企業大獎 - 非上市公司(能源)

Ipelogo

傑出可持續企業大獎 - 非上市公司 (餐飲)

Maxims highres

傑出可持續企業大獎 - 非上市公司 (食品及飲品)

Lisboa Food & Wines HK logo 01 Isabel Law

傑出可持續企業大獎 - 非上市公司 (汽車及快速消費品)

DCH 1.4.2 png1 Billy Chan

傑出可持續企業大獎 - 非上市公司 (金融交易)

Logo Kelly Yeung

傑出可持續企業大獎 - 非上市公司 (外用中成藥)

紫花油

傑出可持續企業大獎-非上市公司(環保産業)

機構商標 ALBAIWS

傑出可持續企業大獎-非上市公司(工程)

快樂工程

傑出綠色應用大獎-綠色金融產品(銀行)

BOCHK 橫排(中英簡稱)

傑出綠色應用大獎-綠色項目(商場)

SHK GoParkSaiSha Primary B Logo RGB SkyBlue mini s.

傑出綠色應用大獎-綠色項目(餐飲)

Maxims highres

傑出綠色應用大獎-綠色項目(教育)

PolyU CPCE logo JPG (Vertical) 20150730 Joseph Lau

傑出綠色應用大獎 - 綠色科技產品 (儲能集裝箱)

LOGO Grace Hau

傑出綠色應用大獎 - 綠色項目 (工程)

BKSKJV New Logo r1 Cheuk Yip Tsoi

ADVERTISEMENT

送健之堂舒壓好眠足湯 x 石墨烯足浴袋

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務