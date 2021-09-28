《X光室的奇蹟II》開播 拆解放射科除咗照X光同CT 仲會做啲乜？

改篇自橫幕智裕原作、森泰士作畫連載同名作品《Radiation House》，由窪田正孝與本田翼主演的醫療劇《X光室的奇蹟》，第二季終於今晚開播。由飾演放射師的窪田正孝跟放射科專科醫生的本田翼，分別透過X光拍攝出病理照片及影像診斷，揭開疾病真相的故事。未睇第一輯的朋友可以趁第二季播映初期「補鐘」，而今次小編藉著《X光室的奇蹟II》開播，跟大家拆解呢個大家較少接觸嘅醫療部門。

不主動接觸病人的放射科

講起「放射科」，大家一定會聯想起做身體檢查時，進入房間剝衫照X光，或者被固定身體「捐隧道」照MRI(磁力共振)，而放射師與放射科醫生就「摺埋」喺房不停睇片。基本上放射科跟病人沒有甚麼接觸和溝通，更遑論會向病人問診。放射科部門看似神秘，但它是醫院中不可或缺的重要部分，因為任何觸診無法確定病因的病人，都要依賴放射科「穿透」身體作影像醫學，故此放射科經常跟不同專科醫生合作，分析病人各個器官的結構及功能，協助醫生準確斷症。

放射師=照X光與照CT？

大眾認知放射師就等於照X光和CT，其實那只是放射科工作的一部分。

籠統講，放射科由放射師、放射治療師和放射科專科醫生組成，其中放射師與放射治療師負責操作各式放射診斷儀器，包括常見的X光檢查、電腦掃描CT、磁力共振造影MRI、正電子及電腦雙融掃描、放射性同位素診斷等。當中放射治療師更主力負責癌症放射治療工作，對病患作精準控制放射線的部位及劑量。

放射科專科醫生可分放射診斷與介入放射

如果針對放射科專科醫生，大致可分為放射診斷與介入放射兩大類工作。放射診斷就是前文所講，「摺埋」喺房睇片研判病情和撰寫報告作出治療建議，如果要直接接觸病人，多數是為病人照超聲波、乳房造影檢查、食道腸胃鋇造影檢查或影像導引抽組織檢查。

至於介入放射，則是將放射診斷、組織活檢及臨床治療相結合，應用X光診斷手段，同時對某些疾病進行治療和取得組織、細菌等資料的一種新方法。包括介入性血管造影學，是指在診斷性血管造影的同時，自導管向血管管腔內注射藥物或某些物質或施行某種措施，以達治療目的，常見有經導管血管栓塞法、血管內灌注藥物的腫瘤化療。另有非血管性介入放射學，就是經皮穿刺活檢和經皮穿刺引流，前者以特殊針頭，經皮直接穿刺身體各部位病變區，取出病變組織的活檢標本；後者主要用於尿路梗阻和肝外膽道梗阻。

投身放射科 究竟要讀啲乜？

如果想投身放射科當放射師或放射治療師，可以攻讀香港理工大學的放射學理學士課程。至於孕育不少放射科專科醫生的香港放射科醫學院，隸屬於香港醫學專科學院，當中可細分放射學、臨床腫瘤學和核子醫學3個專門學科。其中放射學是應用X光、超聲波、電腦掃描及磁力共振去診斷和介入治療疾病；臨床腫瘤學是應用X光和化學藥物治療癌症；核子醫學則是應用放射性同位素診斷及治療疾病。