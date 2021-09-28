Am730
Am730
Am730
Am730
Health
《X光室的奇蹟II》開播 拆解放射科除咗照X光同CT 仲會做啲乜？
2 小時前
#Hashtags
X光室的奇蹟放射科放射師放射治療師放射科專科照X光MRI磁力共振CT電腦掃描正電子及電腦雙融掃描放射性同位素診斷放射診斷介入放射超聲波乳房造影鋇造影檢查介入性血管造影學非血管性介入放射學經皮穿刺活檢經皮穿刺引流理大放射學香港放射科醫學院
《X光室的奇蹟II》開播 拆解放射科除咗照X光同CT 仲會做啲乜？
news-images
《X光室的奇蹟II》開播 拆解放射科除咗照X光同CT 仲會做啲乜？(劇集擷圖)

改篇自橫幕智裕原作、森泰士作畫連載同名作品《Radiation House》，由窪田正孝與本田翼主演的醫療劇《X光室的奇蹟》，第二季終於今晚開播。由飾演放射師的窪田正孝跟放射科專科醫生的本田翼，分別透過X光拍攝出病理照片及影像診斷，揭開疾病真相的故事。未睇第一輯的朋友可以趁第二季播映初期「補鐘」，而今次小編藉著《X光室的奇蹟II》開播，跟大家拆解呢個大家較少接觸嘅醫療部門。

不主動接觸病人的放射科

講起「放射科」，大家一定會聯想起做身體檢查時，進入房間剝衫照X光，或者被固定身體「捐隧道」照MRI(磁力共振)，而放射師與放射科醫生就「摺埋」喺房不停睇片。基本上放射科跟病人沒有甚麼接觸和溝通，更遑論會向病人問診。放射科部門看似神秘，但它是醫院中不可或缺的重要部分，因為任何觸診無法確定病因的病人，都要依賴放射科「穿透」身體作影像醫學，故此放射科經常跟不同專科醫生合作，分析病人各個器官的結構及功能，協助醫生準確斷症。

news-images
放射科專科醫生「摺埋」喺房睇片研判病情和撰寫報告作出治療建議。(互聯網圖片)

放射師=照X光與照CT？

大眾認知放射師就等於照X光和CT，其實那只是放射科工作的一部分。
籠統講，放射科由放射師、放射治療師和放射科專科醫生組成，其中放射師與放射治療師負責操作各式放射診斷儀器，包括常見的X光檢查、電腦掃描CT、磁力共振造影MRI、正電子及電腦雙融掃描、放射性同位素診斷等。當中放射治療師更主力負責癌症放射治療工作，對病患作精準控制放射線的部位及劑量。

news-images
放射師與放射治療師負責操作各式放射診斷儀器。(互聯網圖片)
 news-images
劇集改篇自橫幕智裕原作、森泰士作畫連載同名作品《Radiation House》。(互聯網圖片)

放射科專科醫生可分放射診斷與介入放射

如果針對放射科專科醫生，大致可分為放射診斷與介入放射兩大類工作。放射診斷就是前文所講，「摺埋」喺房睇片研判病情和撰寫報告作出治療建議，如果要直接接觸病人，多數是為病人照超聲波、乳房造影檢查、食道腸胃鋇造影檢查或影像導引抽組織檢查。

至於介入放射，則是將放射診斷、組織活檢及臨床治療相結合，應用X光診斷手段，同時對某些疾病進行治療和取得組織、細菌等資料的一種新方法。包括介入性血管造影學，是指在診斷性血管造影的同時，自導管向血管管腔內注射藥物或某些物質或施行某種措施，以達治療目的，常見有經導管血管栓塞法、血管內灌注藥物的腫瘤化療。另有非血管性介入放射學，就是經皮穿刺活檢和經皮穿刺引流，前者以特殊針頭，經皮直接穿刺身體各部位病變區，取出病變組織的活檢標本；後者主要用於尿路梗阻和肝外膽道梗阻。

投身放射科 究竟要讀啲乜？

如果想投身放射科當放射師或放射治療師，可以攻讀香港理工大學的放射學理學士課程。至於孕育不少放射科專科醫生的香港放射科醫學院，隸屬於香港醫學專科學院，當中可細分放射學、臨床腫瘤學和核子醫學3個專門學科。其中放射學是應用X光、超聲波、電腦掃描及磁力共振去診斷和介入治療疾病；臨床腫瘤學是應用X光和化學藥物治療癌症；核子醫學則是應用放射性同位素診斷及治療疾病。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/《x光室的奇蹟ii》開播-拆解放射科除咗照x光同ct-仲會做啲乜？-287257
#Hashtags
X光室的奇蹟放射科放射師放射治療師放射科專科照X光MRI磁力共振CT電腦掃描正電子及電腦雙融掃描放射性同位素診斷放射診斷介入放射超聲波乳房造影鋇造影檢查介入性血管造影學非血管性介入放射學經皮穿刺活檢經皮穿刺引流理大放射學香港放射科醫學院
Am730

港大研究：簡單介入 準爸爸戒煙率高九成

雪耳 平民燕窩助養肺潤燥

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
港大研究：簡單介入 準爸爸戒煙率高九成
Am730
Am730
雪耳 平民燕窩助養肺潤燥
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多