【健康佳】包容耐性 助ADHD患者保持正常社交

專注力不足過動症(ADHD)為腦部發展問題，是影響一生的病症，不少患者在成年才被確診，他們多容易分心，處理複雜問題時力不從心，因而影響日常工作，讓他們感失落和不如意，從而引發情緒問題。只要親友及同事能多包容和用耐性理解，發掘他們的優點，可助他們重拾與人相處和工作的自信。



精神科專科沈君豪醫生指，由於早年我們對ADHD的認知有所欠缺，所以不少患者小時候根本沒有被發現，又或被師長誤以為頑皮搗蛋，加上求學時期要面對的問題相對簡單容易過關。直至成年面對精細及複雜工作難以完成，因而影響工作甚至家庭，出現情緒問題求醫才被診斷出患ADHD。「暴躁和易情緒失控、激動等，是ADHD患者有可能出現的表徵，然而很多其他問題都可以引發這些徵狀。ADHD患者主要出現專注力不足，很易被外在因素影響而分心，而且『坐唔定』，會給人『唔聽人講』、無禮貌的錯覺，因而在不自覺下得罪人。」沈醫生指這些症狀可以透過藥物控制，再配合心理行為治療，都有助成年ADHD患者改善。



沈醫生亦指，有研究數據顯示，ADHD患者因生活和工作不如意，久而久之或會衍生如抑鬱、焦慮等情緒問題，更不排除會出現反社會人格障礙。但親友及同事日常給予包容和耐心，並營造有條理和簡單的環境，如盡量簡化和給予清晰指引、安排不易被打擾的工作環境，讓患者更易完成日常工作。同時給予機會讓患者發揮長處，他們能保持正常生活社交，自然不會出現問題。