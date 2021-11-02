【健康佳】對症下藥 紓緩嬰幼兒腸胃敏感不適

家長關注小朋友健康，但嬰幼兒就算感覺不適亦不懂清晰表達。石啟璋醫生指，若寶寶經常哭鬧、肚仔脹起、食欲不振，又或出現肚瀉、嘔吐或便秘等，都可能因腸胃敏感不適引致，家長應盡快帶寶寶求醫紓緩他們不適症狀。



石醫生指除了注意寶寶雙手清潔外，原來腸胃敏感不適亦可經父母遺傳給子女。此外，嬰幼兒消化系統未成熟，有機會對個別配方奶粉或食物產生不適反應。醫生建議如嬰兒仍在哺乳期，可選擇低乳糖配方奶粉，甚至以母乳替代配方奶粉，都可減低腸胃敏感不適機會。如已轉食半流質或固體食物，在進食新類型食物時，應讓寶寶嘗試一小份，沒有不適才慢慢加大份量。記下每次準備的食物種類，當寶寶有不適症狀時，便要更換其他種類食物，再觀察不適是否有好轉，以找出引致不適的食物。

腸胃不適 影響營養吸收及成長

如寶寶只是輕微肚脹不適，可輕力按摩寶寶的肚皮，有助紓緩不適感覺。但如寶寶出現發燒、精神欠佳、嘔出膽汁、大便帶血等，便要立即帶寶寶求醫。嬰幼兒腸胃不適會影響營養吸收，不利寶寶健康成長。如他們經常因不適哭鬧，亦會對他們，甚至家長的情緒都產生影響，長遠或會影響家庭和睦，引起其他問題。所以小朋友有腸胃不適徵狀應盡快求醫，醫生一般會處方幼兒適用，較安全易入口及少副作用的「蒙脫石散」劑藥（注意服用時要補充足夠水分）。用藥小朋友的普遍情況可望在一、兩天內得以改善，但如情況持續甚至惡化，便要立即求醫並須作進一步檢查以跟進治療。