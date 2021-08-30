【健康快訊】《抑鬱休止符》以音樂走進抑鬱症患者內心世界

抑鬱症每年影響全球逾3億人，不少人以為抑鬱症只是較嚴重的情緒低落，但其實抑鬱症又豈只不開心？ 9月7日起播放的電台節目《抑鬱休止符》，由陳志雲先生聲音導航，帶領我們以音樂走進患者內心，一邊療癒心靈，一邊重新認識抑鬱症。

抑鬱症的重量

抑鬱症的光譜廣闊，單是病情發展已可分為偶發性、復發性或慢性，且持續時間、嚴重程度及症狀都因人而異。若患者拖延診治，病情或會惡化至重度抑鬱症，精神科專科醫生麥永接醫生表示：「重度抑鬱症患者不但會情緒低落，更會對身邊所有事物失去興趣，甚至萌生輕生念頭。」部分患者甚至用上兩種不同種類的抗抑鬱藥物，並達足夠時間與劑量，症狀仍無法緩解，演變成難治性抑鬱症。

抑鬱症患者或會感到無力和無希望，但只要及早求醫和接受治療，症狀便能得到改善。治療依從性亦十分重要，部分患者因擔心副作用而自行停藥，但現時有更多不同治療選擇，即使是難治性抑鬱症，只要接受適切藥物及心理治療，加上配合生活習慣改善，症狀可減輕不少，為患者重燃希望。

調整生活習慣助減輕症狀

香港心理衞生會總幹事程志剛先生見證不少患者由求助到復元的過程，認為改善生活習慣確能減輕症狀，如維持良好作息及睡眠習慣、勤做運動、建立嗜好、避免煙酒及濫藥等。當面對工作壓力，應按工作的緩急輕重作妥善安排，避免訂立難以實現的目標及認清壓力來源等，亦能有助改善病情。程先生補充：「音樂亦能讓患者抒發情緒、表達心情，從而減輕抑鬱症狀及焦慮程度。」

近年抑鬱症個案急升，讓大眾認識抑鬱症及其處理方法變得更為急切。香港心理衞生會將於9月7日起一連5個星期二晚上10時半，聯同精神科專科醫生、社工及抑鬱症復元人士，於雷霆881商業一台節目，分享抑鬱症知識、臨床經驗及患者自身經歷等，又會透過不同的歌曲帶出每一集的主題。

陳志雲與醫生社工病友對談

節目由資深傳媒人陳志雲先生主持，與嘉賓及大眾一同以音樂感受抑鬱症的重量，鼓勵患者及早求醫。程先生表示：「節目像樂譜上的休止符，予人喘息空間，也讓患者暫時放下抑鬱感覺，以音樂療癒內心。」

麥醫生亦是嘉賓之一，將分享職場壓力與抑鬱症的關係，亦會教大家排解工作壓力。麥醫生強調：「最重要是讓大家知道抑鬱症並非不治之症，現時有不同的治療方案及社區支援，能夠幫助患者，讓他們抱持希望，走過復元之路。」