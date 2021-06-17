【健康快訊】人工智能 助診治精神科疾病

疫情期間，社會瀰漫著鬱悶情緒，「全港精神健康指數調查2020」發現受訪市民去年的精神健康指數為歷年最低，反映出港人過往一年的精神健康受到頗大衝擊。疫情亦令社交活動大減，甚至亦有患者因不想外出而減少到診所覆診。在這數碼科技大行其道的時代，把科技融入到醫療護理不失為一個適切的應對方案。

機器學習助評估情緒病風險

精神科專科李允丰醫生指出：「多項由私營機構及大學進行的研究均發現運用人工智能技術，或可評估部分精神病的風險。有關研究運用機器學習，分析社交媒體用戶發布的內容，包括所用的照片濾鏡、色彩亮度以及用詞等，找出抑鬱症及創傷後遺症等的潛在患者，甚至能在潛在患者求診前，評估他們的暴力傾向及自殺風險，有助防止悲劇發生。」

科技在醫生診治過程上的應用亦愈見廣泛，現時不少醫生都會善用人工智能等科技，為患者度身訂造出更適時及個人化的診治。李醫生表示：「新冠肺炎疫情持續了一年多，部分患者都因擔心到訪診所會增加染疫風險而不敢覆診，網上會診服務讓患者適時透過平台求診，從問病到配藥整個過程，足不出戶便能處理好。」

科技優化診治 惟難取替醫生角色

以往醫生較難持續監測患者的病況，只能依靠他們覆診時問症，而現時日新月異的科技，則能在監察治療方面大派用場。智能運動手錶等技術的普及化讓醫生更能「緊貼」患者的日常生活，運用睡眠質素及運動量等數據，評估患者的病情及治療進展。透過觀察患者的社交媒體，亦能協助家人及醫生追蹤其情緒走向。李醫生憶述，曾有一名正求學的女生，嚴重發病時經常在面書上透露自己看到古怪的幾何畫面，猶如陷入《美麗境界》電影般的解碼世界。幸好父親有瀏覽女兒社交媒體的習慣，及時注意到異樣，並陪同她求診。醫生後來在覆診時與病人一起瀏覽面書上發布的內容紀錄，追溯她的病情變化，更與患者一起辨識情緒問題的誘發因素，從而制訂合適的治療。

儘管科技如視像問診能夠隔著熒幕連繫醫生及患者，惟鏡頭的限制令醫生難以觀察眼神等細微面部表情，而這些表情對醫生評估患者的情緒有很大幫助。相反，透過面對面交談，醫生能更易捕捉患者的情緒變化，亦可在患者情緒低落時，好好運用身體語言表達關懷，例如患者落淚時，可為他們遞上紙巾，或輕拍他們的肩膀以示支持。科技在輔助醫生診治上有一定幫助，但與患者建立良好關係是精神科治療的關鍵一環，因此在精神科的醫學領域，科技始終暫時不能取代醫生的角色。