【健康快訊】前列腺癌擴散非絕路

藥費封頂計劃 助患者安心用藥

前列腺癌或許是不少男士的惡夢，出現擴散更令患者感到絕望。臨床腫瘤科專科楊善如醫生表示，晚期前列腺癌患者多為長者，雖然現時有新型口服荷爾蒙標靶藥物幫助紓緩病情，但其藥費或造成一定經濟負擔。近年有相關藥費封頂計劃，助患者安心開展治療，重燃他們的希望。

前列腺癌是香港男性三大常見癌症之一，更是近年發病率升幅最快的癌症。楊醫生解釋，這或許與香港人的健康意識提高有關，例如會做身體檢查，讓醫生提早診斷出無症狀的患者。另外，這與港人平均壽命愈來愈長亦有關係，楊醫生指出：「前列腺癌是其中一種與年齡掛勾的癌症，年紀愈大，患前列腺癌的機會便愈高。」亦有研究指出，進食大量紅肉及動物脂肪，均會增加患前列腺癌的風險。

早期難察覺 晚期感骨痛

楊醫生解釋，前列腺癌屬生長得較慢的癌症，早期症狀不明顯，即使患者有血尿或尿頻等症狀，但由於與其他疾病的症狀相似，患者難以在早期發現患病，部分患者在確診時已屬晚期。由於晚期時癌細胞可能擴散至骨骼，患者會有骨痛、食慾變差及體重下降等症狀，若進一步擴散致影響神經，更可能出現雙腳無力、失禁等問題。

標靶藥物治療助提升生活質素

針對晚期前列腺癌，傳統會以荷爾蒙治療作第一線治療，若患者病情較嚴重，醫生會考慮更積極的治療方向，例如配合其他藥物加強效力。病人只接受傳統荷爾蒙治療，能夠控制病情約兩年。及後癌細胞或出現抗藥性，加上已擴散至身體其他器官，患者則已步入擴散性荷爾蒙治療失效前列腺癌（mCRPC）階段。

以往會依靠化療作第二線治療，但楊醫生指出化療會導致脫髮、抵抗力變弱及胃口變差等副作用，對患者的身體及生活質素造成較大負擔。現時有新型口服荷爾蒙標靶治療，雖然患者或會感到疲倦，但不會有脫髮及嘔吐等不適，較化療容易忍受，讓患者生活質素得以提升。研究顯示，此治療的影像無惡化存活期中位數達20個月，比接受安慰劑的患者延長超過一年，更可延後接受化療的時間，同時減低死亡風險。

資助計劃助患者安心開展治療

楊醫生坦言：「不少晚期患者年事已高，即使有新型藥物，他們亦因經濟負擔大，無法接受最適切的治療。」幸而有社福機構推出藥費封頂計劃，公私營醫療機構的晚期前列腺癌患者均可申請資助，他們只需支付首十多個月的藥費，其後便可免費用藥，直至醫生改變處方。有關資助計劃及申請詳情，患者可向主診醫生了解，經評估後再作申請。

有需要的患者可向以下機構查詢：

公立醫院患者 : 聖雅各福群會惠澤社區藥房(電話：2831 3289)

私營醫院及診所患者: 香港藥學服務基金配安心藥房 (電話：2979 0380)

