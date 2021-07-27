【健康快訊】房顫患者的中風風險比一般人高5倍 頭暈暈要小心！

不少人誤以為頭暈暈只因睡眠不足，但這或與心房顫動有關。事實上，心房顫動十分常見，腦神經科專科李少雄醫生指出：「在香港，在年齡逾65歲的長者當中，有7%人士患心房顫動，而有心瓣問題或曾中風等均為心房顫動的高危因素。由於心房顫動與中風關係密切，且對患者的生活質素影響甚廣，市民不應掉以輕心！」

心房顫動增中風風險高達5倍

心房顫動可以毫無症狀，但亦有部分患者出現心口痛及氣喘等症狀，更有部分患者一出現心房顫動時已中風或心臟衰竭。另外，心房顫動的中風風險比一般人高出約5倍，李醫生解釋：「這是由於心房顫動發作時，患者的心臟無法規律地跳動，導致血流不順暢，血栓容易形成。當血栓被泵出心臟，隨血液流到腦部時，便會阻塞血管，導致缺血性中風。」李醫生建議市民，尤其高危一族，定期進行身體檢查，以免錯過治療黃金期。

對症下藥 助房顫患者減中風風險

心房顫動的治療包括藥物治療與手術。藥物治療旨在控制心律或心跳速度，而由於心房顫動很多時候會增加中風機會，故大部分患者均需要服用抗凝血藥。現時，抗凝血藥分別為傳統抗凝血藥華法林及新一代口服抗凝血藥。兩者一般有效減少中風達約7成，但相比傳統藥物華法林，新一代口服抗凝血藥對患者而言較為方便，不但不易與食物或藥物相沖，患者亦無需頻繁去醫院驗血，以監測藥效及調整劑量。但值得注意的是，若患者曾做心瓣手術，又或有中度至嚴重二尖瓣狹窄便不適合服用。患者情況人人不同，建議與醫生商討，制訂出合適的治療方案。

「郁多啲」有助防中風

除藥物治療外，健康飲食及適量運動亦同樣重要。李醫生表示：「有研究顯示，低鹽、低糖、低脂及高纖的飲食可減少或預防中風。此外亦建議患者進行中等強度的帶氧運動，如跑步及游泳，每星期做至少2.5小時以上運動亦對患者的健康有益。」

曾有一名60多歲心臟病患者，曾中風7次。她憶述第一次中風時只得20多歲，剛誕下嬰兒不久。最初不知道是由於心房顫動所致，在醫院醒來時發現四肢動彈不得，曾有輕生念頭，但照顧小朋友成為生存目標，故花了一年多時間才康復。為減中風風險，她一直服食華法林，但需同時戒口以避免食物及藥物相沖。她建議中風患者除藥物治療外，亦應積極做復康運動。

最近，香港中風學會及新健社合辦「齊郁動防中風」活動，希望藉此鼓勵長者及曾中風的病友跟著影片，在家多做一些簡單的運動，一同「齊郁動防中風」！

