【健康快訊】敗血症後果堪虞

急救須與時間競賽

細菌和病毒無處不在，以致感染非常普遍，部份感染看似輕微，但數據顯示約百分之五至十的感染個案可導致敗血症。此病是指因感染而出現全身免疫反應，死亡率高達70%，且病情可迅速惡化，在短時間內由輕微感染進展至影響血液循環，因此被界定為急症。急症科專科嚴建明醫生指出：「當全身血液循環功能受阻，組織無法得到足夠供血，便會出現多個器官衰竭。」急救人員需與時間競賽，不僅要在短時間內穩定患者的維生指數，亦需以最快速度找出致病原因。

新國際指標qSOFA三大診斷範疇

敗血症的感染源頭大多為細菌、病毒或真菌，萬一延誤治療，死亡率每小時遞升，因此及早介入是關鍵。以往敗血症有四大診斷指標，包括體溫、白血球水平、脈搏及呼吸，只要其中兩項指標異常，並經臨床診斷懷疑情況由感染所致，便屬敗血症。而自2016年起，新診斷指標qSOFA (quick Sequential Organ Failure Assessment) 把診斷範疇簡化為清醒程度、呼吸及血壓三方面。如符合其中兩項指標，並懷疑是由感染所致，便可確診為敗血症。嚴醫生提醒：「部份患者送院時已神智不清，如家人能把患者的症狀清楚告訴醫護人員，對找出病因有很大幫助。」

由於敗血症由感染引起，盡早找出感染源頭及加以控制非常重要，當務之急是盡快為患者注射合適抗生素。由於感染位置未必明確及種菌需時，醫生一般會先處方廣譜抗生素作初步治療，待確定菌種後轉用相應針對性抗生素對症下藥。醫生亦同時會按情況進行急救，若患者已進入休克狀態，醫生或考慮使用升壓藥或中央靜脈導管為患者輸液，以回復正常血壓及維持供血供氧至全身器官。

急症室與深切治療部緊密合作 拯救生命

在急症室進行急救後，敗血症個案一般會交由深切治療部跟進。交接期間，兩個部門必須緊密溝通以交待患者的病況、維生指數、曾接受的急救程序及治療等。為達到無縫接軌，部份醫院已結合急症室及深切治療部門，讓同時擁有兩方面專業知識的醫護人員由進院起跟進患者病情，減省交接的時間，爭分奪秒地為患者提供適切治療。

嚴醫生憶述曾有40多歲患者，持續3天發燒，小便赤痛及頻密，並出現血尿。3天後她更出現腰痛，入院時血壓偏低。她送院後經臨床診斷為敗血症，醫護人員迅速為她完成吊鹽水及注射廣譜抗生素等急救程序，並透過電腦掃描發現她的右腎腫脹發炎。完成了一個半小時的急救程序後，患者獲送進深切治療病房繼續跟進治療。及後發現她因尿道炎致腎炎，大腸桿菌入血致敗血症。雖然發炎指數一度比正常水平高出30至40倍，但因搶救及時，過程中不需使用強心藥，患者在2天後已由深切治療病房轉到普通病房，繼續以抗生素治療，並於數天後康復出院。

由於任何年齡層均有機會患上敗血病，嚴醫生建議市民可考慮注射疫苗，以減低感染風險。當身體響起警號時亦應盡快求醫，以在病情惡化前及時接受診治。