Am730
Am730
Am730
Am730
Health
【健康快訊】晚期前列腺癌藥費封頂計劃 助患者接受適切治療如常生活
13 小時前
#Hashtags
健康快訊前列腺癌男性荷爾蒙標靶藥藥費封頂計劃臨床腫瘤科專科李慧妍
【健康快訊】晚期前列腺癌藥費封頂計劃 助患者接受適切治療如常生活
news-images

前列腺癌是香港男性三大常見癌症之一，困擾不少男士，特別是五十歲以上的。臨床腫瘤科專科李慧妍醫生指出，晚期前列腺癌大多無法單靠傳統荷爾蒙治療控制，部分患者又因擔心副作用而對化療卻步。猶幸近年有新式荷爾蒙標靶藥物，配合藥費封頂計劃，助患者接受較適切的治療，減低對生活的影響。

一名六十多歲男士出現小便緩慢不暢、夜尿頻繁等症狀，他起初以為是因為年紀漸長而出現的常見毛病，或患上頗為普遍的良性前列腺肥大，所以一直未有求醫。數個月後，由於夜尿問題愈趨嚴重，影響睡眠質素，遂向泌尿外科專科醫生求診，檢查後發現前列腺特異抗原（PSA）異常偏高，最終確診前列腺癌，癌細胞更已擴散至一部分骨骼。

擔心副作用 棄用化療

確診後，患者接受傳統荷爾蒙治療以抑制癌細胞活躍度，因前列腺癌細胞受男性荷爾蒙刺激而生長。惟一年後，癌細胞已適應低荷爾蒙的生長環境，出現抗藥性，患者的PSA指數再度升高，病情發展至「擴散性荷爾蒙治療失效前列腺癌」(mCRPC）階段。李醫生指，此階段可選擇以化療將癌細胞殺死，不過這名患者曾目睹患癌家人接受化療後出現脫髮、變得消瘦等副作用，心生恐懼，害怕自己接受化療後出現相同甚至更嚴重的副作用，故選擇接受新型口服荷爾蒙標靶藥物治療。 

標靶藥助患者生活如常

新型口服荷爾蒙標靶治療以不同機制壓抑癌細胞生長，例如阻止男性荷爾蒙與癌細胞上的受體結合，令癌細胞不會受刺激而生長。李醫生形容，這名患者起初以為只得化療一個選擇，擔心治療過程艱辛而無法工作，情緒一度低落，幸而有新型藥物可供選擇，他僅於治療首數天請假休息，其後繼續從事保安工作，如常生活。 他持續以這類口服荷爾蒙標靶藥物例如恩扎盧胺治療一年，症狀得以紓緩，PSA指數下降並維持於低水平，情況穩定。

根據醫管局數據，前列腺癌確診年齡中位數為71歲，此類標靶治療的藥費或會對年長患者造成負擔。李醫生指，時有聽聞患者因經濟問題而無法接受最適切治療，她說：「選擇治療方案涉及多個因素，如患者年齡、病情進展，而經濟因素當然也是一大考慮。」

藥物封頂計劃 助緩經濟壓力

幸而現時有社福機構推出藥費封頂計劃，不論公營及私營醫療機構的晚期前列腺癌患者皆可申請資助。合資格患者只需支付首十多個月的療程費用，之後便可免費領取藥物，直至醫生改變處方。李醫生說：「患者情緒自確診便會不斷起伏，踏入mCRPC階段又會因擔心病情而更低落，藥費壓力可謂百上加斤。若患者有經濟考慮，不妨向醫生說明需要，以商討合適治療方案。」

news-images
臨床腫瘤科專科李慧妍醫生

有需要的患者可向以下機構查詢：
公立醫院患者：聖雅各福群會惠澤社區藥房(電話：2831 3289)
私營醫院及診所患者：香港藥學服務基金配安心藥房 (電話：2979 0380)
資料由臨床腫瘤科專科李慧妍醫生提供
 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/【健康快訊】晚期前列腺癌藥費封頂計劃-助患者接受適切治療如常生活-289249
#Hashtags
健康快訊前列腺癌男性荷爾蒙標靶藥藥費封頂計劃臨床腫瘤科專科李慧妍
Am730

鼻敏感｜亂用通鼻劑 愈噴愈鼻塞 兩招正確控制鼻敏感

【健康解碼】皮膚瘜肉流血 增感染風險 激光、電灼手術移除 回復平滑肌膚

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
鼻敏感｜亂用通鼻劑 愈噴愈鼻塞 兩招正確控制鼻敏感
Am730
Am730
【健康解碼】皮膚瘜肉流血 增感染風險 激光、電灼手術移除 回復平滑肌膚
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多