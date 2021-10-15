【健康快訊】晚期前列腺癌藥費封頂計劃 助患者接受適切治療如常生活

前列腺癌是香港男性三大常見癌症之一，困擾不少男士，特別是五十歲以上的。臨床腫瘤科專科李慧妍醫生指出，晚期前列腺癌大多無法單靠傳統荷爾蒙治療控制，部分患者又因擔心副作用而對化療卻步。猶幸近年有新式荷爾蒙標靶藥物，配合藥費封頂計劃，助患者接受較適切的治療，減低對生活的影響。

一名六十多歲男士出現小便緩慢不暢、夜尿頻繁等症狀，他起初以為是因為年紀漸長而出現的常見毛病，或患上頗為普遍的良性前列腺肥大，所以一直未有求醫。數個月後，由於夜尿問題愈趨嚴重，影響睡眠質素，遂向泌尿外科專科醫生求診，檢查後發現前列腺特異抗原（PSA）異常偏高，最終確診前列腺癌，癌細胞更已擴散至一部分骨骼。

擔心副作用 棄用化療

確診後，患者接受傳統荷爾蒙治療以抑制癌細胞活躍度，因前列腺癌細胞受男性荷爾蒙刺激而生長。惟一年後，癌細胞已適應低荷爾蒙的生長環境，出現抗藥性，患者的PSA指數再度升高，病情發展至「擴散性荷爾蒙治療失效前列腺癌」(mCRPC）階段。李醫生指，此階段可選擇以化療將癌細胞殺死，不過這名患者曾目睹患癌家人接受化療後出現脫髮、變得消瘦等副作用，心生恐懼，害怕自己接受化療後出現相同甚至更嚴重的副作用，故選擇接受新型口服荷爾蒙標靶藥物治療。

標靶藥助患者生活如常

新型口服荷爾蒙標靶治療以不同機制壓抑癌細胞生長，例如阻止男性荷爾蒙與癌細胞上的受體結合，令癌細胞不會受刺激而生長。李醫生形容，這名患者起初以為只得化療一個選擇，擔心治療過程艱辛而無法工作，情緒一度低落，幸而有新型藥物可供選擇，他僅於治療首數天請假休息，其後繼續從事保安工作，如常生活。 他持續以這類口服荷爾蒙標靶藥物例如恩扎盧胺治療一年，症狀得以紓緩，PSA指數下降並維持於低水平，情況穩定。

根據醫管局數據，前列腺癌確診年齡中位數為71歲，此類標靶治療的藥費或會對年長患者造成負擔。李醫生指，時有聽聞患者因經濟問題而無法接受最適切治療，她說：「選擇治療方案涉及多個因素，如患者年齡、病情進展，而經濟因素當然也是一大考慮。」

藥物封頂計劃 助緩經濟壓力

幸而現時有社福機構推出藥費封頂計劃，不論公營及私營醫療機構的晚期前列腺癌患者皆可申請資助。合資格患者只需支付首十多個月的療程費用，之後便可免費領取藥物，直至醫生改變處方。李醫生說：「患者情緒自確診便會不斷起伏，踏入mCRPC階段又會因擔心病情而更低落，藥費壓力可謂百上加斤。若患者有經濟考慮，不妨向醫生說明需要，以商討合適治療方案。」

有需要的患者可向以下機構查詢：

公立醫院患者：聖雅各福群會惠澤社區藥房(電話：2831 3289)

私營醫院及診所患者：香港藥學服務基金配安心藥房 (電話：2979 0380)

資料由臨床腫瘤科專科李慧妍醫生提供

