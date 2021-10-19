【健康快訊】突然暴瘦或是胰臟癌警號 患者需防營養不良

上腹部腫脹或不適、大便異常、突然消瘦或出現噁心嘔吐情況時，不少人都誤以為只是腸胃差，卻忽視了可能是胰臟出問題！臨床腫瘤科專科蔡浩強醫生表示：「胰臟癌雖然並不常見，但死亡率卻十分高。惟大部分患者在求診時已屆晚期，未必能單靠手術治療。」位於腹腔深處的胰臟具兩大功能，包括幫助消化及內分泌。當胰臟出問題時，消化及血糖水平均有機會受影響。

症狀不明顯 易被誤為腸胃疾病

胰臟癌的症狀容易與其他腸胃疾病混淆，病人需透過驗血、正電子掃描、電腦掃描或磁力共振等方式才能確診。蔡醫生表示：「醫生會透過影像掃描，查找出腫瘤位置及大小，並觀察擴散及侵蝕情況，再根據個別患者的病情決定合適治療方案。」如侵蝕情況不算嚴重，可考慮切除手術，術後或需配合化療及電療作跟進治療，患者術後一般會較虛弱。如已擴散及其他器官已受侵蝕，會建議患者進行化療或服用標靶藥物。如病人的情況合適，亦可接受免疫治療。

影響消化或致營養不良 可考慮靜脈注射方式補給營養

患者的食慾或會減低，吸收營養的能力亦會變弱，腸道蠕動受影響亦有機會導致消化不良，以上種種均會增加患者營養不良的風險。在抗癌路上，各種治療令患者的身體消耗大，對營養的需求亦隨之增高。惟患者在患病及治療期間，胃口及營養吸收相對較差，或需適時以食物以外的方式補充營養。出現營養不良的患者可考慮使用靜脈注射營養液，為身體補給所需營養。惟每位患者的情況有別，應諮詢醫生或營養師的意見。

蔡醫生憶述曾有60多歲的男患者，同時患有糖尿病及胰臟癌，導致消化系統功能失調。他接受化療與電療以控制腫瘤，治療初期相當消瘦，體重更一度跌至40公斤，單靠日常飲食攝取到的營養，遠遠不足以維持身體所需。因身體太虛弱，醫生無法為他加重藥物劑量，以致一度耽誤了治療進度。醫生以靜脈注射的方式為患者補充葡萄糖、氨基酸及優質脂質等營養。經過持續補充營養，患者終成功撐過抗癌療程，生活一切如常，繼續享受生活。

胰臟癌防不勝防 高危群組宜定期檢查

胰臟癌難以預防，60歲以上、吸煙、超重、喜愛辛辣食品及長期接觸化學物品的人士均為高危群組。他們應多留意身體的警號，如出現突然消瘦、上腹部腫脹或不適、大便異常及腹水等，應盡快求診，而有家族病史的人士更應定期檢查。