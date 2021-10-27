【健康解碼】兒童眼科檢查 從小糾正弱視免視力永久受損

弱視(amblyopia)，也俗稱懶惰眼(lazy eye)，是指兒童因視覺系統發育受影響，而導致視力受損。患有弱視的兒童，就算眼睛結構正常，但透過佩戴眼鏡矯正屈光不正（近視，遠視，散光）後，視力都未能達致正常水平。

由嬰兒出世直到幼童時期，眼睛連接大腦的視覺系統還在發育，而8歲前更是小朋友視力發展的黃金期，如有任何原因在這期間阻礙視覺系統發育，小朋友便會出現弱視情況。

弱視成因主要分為三類：（一）屈光不正：指近視、遠視或散光令視力模糊。（二）斜視：最常見是外斜視或內斜視，令其中一隻眼睛偏離視線，導致弱視。（三）阻礙性弱視：是指任何眼疾令影像傳遞受到阻礙，令視網膜及大腦無法接收到清晰影像，阻礙視覺發展，而導致弱視，當中成因包括先天性白內障，眼瞼下垂等等。

患有弱視的小朋友很多時侯都沒有能力表達視力上的問題，就連家長也很難發現。尤其是當弱視只影響其中一隻眼睛（單眼弱視比雙眼常見），另一眼睛視力正常，日常生活和學習亦未必受影響。由於沒有病徵，家長更難發現小朋友出現弱視問題。

有見及此，眼科專科醫生建議家長從小帶小朋友作定期全面眼科檢查。越早發現任何眼疾或弱視問題，越早開始治療，治療的效果會更好，更有效減低視力永久受損的機會。

一般幼童都適合定期進行全面的眼科檢查，包括視力，屈光度數，斜視測試，眼球結構檢查，以及放大瞳孔檢查眼底。當然，如果家長擔心或懷疑子女有任何視力或眼睛問題，都應隨時及早到眼科專科醫生求醫。

弱視的治療當然先要矯正成因，譬如屈光不正一般都需要佩戴眼鏡，斜視則有機會需要用手術方法或視覺矯正訓練去改正等等。之後弱視的治療是通過「鋤強扶弱」的原理，用遮蓋「強眼」的方法去訓練「弱眼」。遮眼是透過用眼貼遮蓋正常視力的眼睛，迫使小朋友集中利用弱視眼，從而刺激弱視眼睛的視覺發育，直至視力回覆理想水平。如果幼童未能合作配合遮眼治療，眼科專科醫生則可以利用滴眼藥水散瞳去治療弱視，方法是用眼藥水把正常眼睛的瞳孔放大，把「強眼」的視力變得模糊，去令小朋友集中利用弱視眼。

霖霖（化名）四歲時在例行眼科視力檢查後發現左眼患有近500度近視，並出現弱視情況。由於她的右眼視力正常，父母未有察覺她日常生活，包括學習及玩耍時有任何異常，一直未有發現弱視問題。幸而，霖霖及父母非常努力及配合，經過佩戴眼鏡及遮眼治療後，左眼視力終於回復正常範圍，讓她的父母放下心頭大石。

雖然近年有外國研究指出，在視覺發育黃金期後(如13-17歲的青少年時期)才發現並開始治療弱視，都可以有不錯的視力進步，但一般來說，弱視是愈早發現，治療效果才愈好。事實上，年紀較大的青少年，由於學習緊張，活動繁多，一般也較難配合弱視治療。

最後劉醫生提醒家長，把握幼童視覺系統發展的黃金年紀，定期帶子女接受全面眼科檢查，以免錯過治療弱視的最佳時機，減低視力永久受損的風險。