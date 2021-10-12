【健康解碼】冠心病年輕化

部份可溶性支架讓血管重拾彈性

我們經常以為冠狀動脈收窄至嚴重程度，才有生命危險。原來，有膽固醇過高、糖尿病及長期吸煙等風險因素，即使血管只有中度收窄，也有機會突然血管阻塞而猝死。有醫生建議這些高風險人士，就算年紀相對較輕亦要定期接受檢查，考慮通波仔手術的必要性。而現時日趨成熟的心臟支架已能做到部份溶解，有助保留血管的彈性，相對適合年青患者，有助長遠減低血管翻塞風險。

根據政府統計數字，本港平均每年約有8,000人死於心血管疾病，冠心病就是其一。心臟科專科曾子欣醫生指出，當動脈血管收窄7成以上，患者會容易感到心口翳悶，運動或急步行時會氣喘不適及突然頭暈等等，如情況持續，就有機會猝死，故此一旦出現相關病徵，便應及早求診，透過通波仔手術把潛在危機清除。

高風險人士 盡早接受評估

一般而言，冠狀動脈血管嚴重收窄，又無法透過藥物控制，便應接受通波仔手術治理。除了這班非做不可的冠心病患者，曾醫生稱即使血管只有中度收窄，但有徵狀，也應考慮是否接受手術：「最危險的情況是，膽固醇突然破裂，碎塊有機會堵塞著較窄的血管，導致急性心臟病發或猝死。」

事實上，就算本身體格強健，惟有上述提及的風險因素，也不能置身事外。三十多歲的黃先生（化名）任職消防員，某次接受心電圖測試並未發現任何異樣，然而因他是長期煙民，膽固醇超標，醫生遂建議他接受血管造影檢查，始發現他的血管嚴重收窄。由於他平日勤於鍛練，心肺機能相對較佳，故心電圖未能準確診斷出收窄情況，幸最終仍能確診及接受通波仔手術治癒。

第五代支架 部份自動溶解

曾醫生指出，通波仔手術屬微創性，整個過程只需要一至兩小時，患者可以即日出院，隨著使用的心臟支架發展也日漸成熟，能因應患者實際病情選定。他舉例，現時最新一代支架屬於部份可溶性，其關節位由一種可分解物料製造，大約半年後會自動溶解，能令血管在術後保持彈性，餘下的金屬支架則可預防血管塌下的機會，減低將來復發風險。

醫生如何為冠心病患者選擇適合的心臟支架呢？曾醫生稱，這類部份可溶性支架尤其適合用於心臟左前降支的中游位置有心肌橋的血管，惟血管本身出現鈣化的患者就不能使用。他補充，無論使用哪種心臟支架，術後均要服用雙抗血小板藥，減低血管再次堵塞風險，並且在頭一星期避免提起重物或扭毛巾，應適當地護理傷口。

曾醫生提醒，冠狀動脈介入治療術的方法各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情，承擔能力等，選擇最適合的檢查方案。

