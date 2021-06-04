【健康解碼】前列腺癌擴散未絕望

抑制雄激素受體 延長整體存活時間

隨著醫學進步及藥物演進，癌症治療不再像以往般棘手，一些曾經無藥可治的癌症個案，如今亦已發展出針對性的治療方案應對，燃亮患者的希望。以「轉移性荷爾蒙敏感型前列腺癌」為例，近年新型藥物的推出，結合傳統的荷爾蒙療法，能夠改善患者的整體存活率，以免病情太早步入抗性階段，有助減低使用化療藥物的需要，維持患者治療期間的生活質素。

當前列腺癌細胞出現擴散，意味著透過手術達到根治已是相對困難，醫學界將此定義為「轉移性荷爾蒙敏感型前列腺癌」（mHSPC），患者需要接受荷爾蒙療法（ADT）應付病情。泌尿外科專科陳潤生醫生指出，前列腺癌細胞較常轉移至骨骼及淋巴位置，導致骨痛、消瘦、食慾不振及小便帶血等病徵，由於癌細胞依賴男性荷爾蒙生長，故此抑制男性荷爾蒙的分泌，例如切除睪丸及注射相關藥物，有助防止病情惡化。

荷爾蒙抗性致治療失效

不過，傳統荷爾蒙療法並非一直有效，普遍患者在用藥後1至2年後會出現抗藥性，這亦代表癌細胞又再活躍起來。陳醫生解釋，癌細胞原本需要男性荷爾蒙分泌才能生長，然而前列腺癌細胞卻是非常狡猾，隨著病情進展，癌細胞毋須依賴身體分泌的荷爾蒙，而是可以透過雄激素受體自行激活，繞過原本的機制繼續壯大。故此，患者在接受治療期間，需要定期接受抽血檢查，大約用藥半年後，分析「前列腺特異抗原」指數（PSA）以評估病情進展，從而制定往後治療方案。

既然如此，是否代所有轉移性前列腺癌患者也會步入無藥可醫的階段？陳醫生指出，當ADT療法失效後，部份患者需要接受化療或新型荷爾蒙藥，惟前者可能出現相關副作用，例如脫髮、疲倦或白血球下降等等，對向來是前列腺癌高危族的老人家而言，本身或患有其慢性疾病，身體質素較差，未必是最佳選擇；後者則涉及經濟考慮，未必所有人可負擔。

堵截荷爾蒙傳輸阻作惡

不過，近年有些新型藥物結合ADT療法一同治療能夠延長病情受控時間，避免患者太早步入荷爾蒙抗性階段。陳醫生引述一項名為「TITAN」的外國研究指，1,052名「mHSPC」患者之中，一半接受荷爾蒙療法配合阿帕他胺（Apalutamide），另一半接受安慰劑治療，結果發現，約82.4%使用阿帕他胺的患者可達到2年整體存活率，相反服用安慰劑的患者只有73.5%人有此效果。而美國食品及藥物管理局亦已批准阿帕他胺用於「mHSPC」，給予患者多一個選擇。

陳醫生指出，ADT療法配合阿帕他胺能夠抑制雄激素受體，從細胞層面堵截及抑制荷爾蒙傳輸，等於將整個荷爾蒙工廠奪走，讓癌細胞無法再生長。至於哪些「mHSPC」適合使用這種混合療法，陳醫生強調必須按患者身體質素而定，例如他們能否日常自理，並且要排除他們患有心臟病、血管栓塞等心血管疾病。

陳醫生提醒大家，前列腺癌的治療有多種不同方案，各有不同成效、副作用及風險，建議患者多與醫生討論，因應個人情況包括身體狀態、病情，承擔能力等，選擇最合適的治療方案。