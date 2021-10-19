【健康解碼】及早控制病情 助銀屑病患者勇於規劃人生

隨著社會進步，醫生為病人治療時不再單以「治病」為單一目標，會同時顧及病人在治療時面對的情況，例如病情引起的心理、社交、工作等問題，以訂定治療方向，避免造成「累積性生活障礙」。皮膚科專科關志強醫生以銀屑病患者為例，指近年已有愈來愈多的藥物幫助銀屑病患者控制病情，讓患者可以擺脫病情枷鎖，隨時隨個人需要規劃人生。

關志強醫生表示，醫學界暫時仍未清楚銀屑病的發病成因，但相信與基因有關，而情緒、壓力、生活緊張、皮膚受損、感染、藥物等都有機會誘發病情，雖然本港的發病數字較外國低，平均每一千人中，約有2至3人患有銀屑病，但並不等如可忽視銀屑病患者的需要。

「曾經有一位大學女學生，很少穿上短裙短褲，擔心被人發現患有銀屑病，慢慢更不想跟同學接觸，不敢跟同學一起游泳，甚至只留在室內、燈光昏暗的卡拉OK活動都不願意參與。及至大學畢業後，她更加擔心自己的皮膚徵狀，會令其他人投以歧視眼光，而遲遲不敢投入社會工作；至於生兒育女等人生大事，她更加是想都不敢想……由此可見，對患者來說，種種病徵都有機會造成累積性生活障礙。」

關志強醫生表示，近年醫學界對治療銀屑病有既定的國際標準，第一種方法是以客觀的PASI標準去評估，即根據患者每一個患處的面積、紅腫程度、皮屑厚度及數量去評估銀屑病的嚴重程度。醫生會在患者接受治療前先作一次評估，並在治療後再次評估患者的病情以比較治療效果，例如用藥後的病情較用藥前得到 90%、100%的改善，便會形容治療成效達PASI 90、PASI 100。

第二個評估方案則以病人的生活質素作考量，目的是希望透過患者的主觀感覺去了解病情對生活上的影響，以便在治療時能改善患者病情之餘，又同時改善患者的生活質素，達到身心健康。關志強醫生舉例指，傳統口服治療藥物甲氨蝶呤的成效雖好，但亦有一定的副作用，令患者心理上感到抗拒，所以訂定治療時亦應納入考慮範圍。

近年有不少藥物推陳出新，生物製劑便是其中一種既有效且副作用較少的銀屑病治療藥物，以其中一種IL-23抑制劑為例，約85%的患者在用藥後得到90%改善，約60%更達至百分百改善，效果更可持續3.7年，令病情得到長期控制。

關志強醫生補充，患者更可相隔3個月才注射一次，較舊一代的生物製劑需要每月注射來得方便，讓患者重拾正常生活，不會因為經常注射藥物而有被提醒患病或被歧視的感覺。不過，關醫生亦強調，不同患者對藥物的療效及副作用均有不同，患者應與自己的醫生商討，選擇最適合的治療方案。

10月29日是世界銀屑病日，每年都會有不同的活動主題，例如2019年及2020年就分別以Connected及Informed為題，至於2021年則以United為主題，關志強醫生解釋，今年的主題目的是希望醫護人員及患者聯合在一起，共同制訂治療方針，真正達到同時改善患者生理及心理上的需要，期望銀屑病患者能重回患病前的生活質素。