【健康解碼】小心「手指痺」警號

神經線受壓可致肌肉萎縮

神經線「主宰」人體肌肉運作，重要性高，卻又易受傷害，生活上一些重覆性動作，有可能令神經線受壓而引發不適症狀，舉例，打字、托頭等動作，容易令手部神經線受壓而不自知，若情況持續，手部輕則出現麻痺，嚴重時慢慢連生活上簡單的動作，如扭毛巾、開門、用筷子等都做不到，甚至可導致肌肉萎縮。骨科專科林嘉莉醫生表示，若肌肉已經萎縮，即使復康後亦未必能百分百復原，提醒患者若持續麻痺而影響生活，便需馬上求診。

打字、托頭等小動作，時間長了不少人都會感到手指麻痺。林嘉莉醫生表示，手部肌肉由不同神經線支配。當中，若長期壓著手腕的腕管，會壓著正中神經線，引致「腕管綜合症」，令手指公、食指和中指出現麻痺。若長期壓著手肘骨的凹位，可致尺神經線受壓，導致「肘隧道綜合症」，令尾指和無名指麻痺；而若壓著手肘至手掌近尾指位置，亦有機會影響尺神經，令最尾兩指麻痺，為「蓋氏管道症候群」。

重覆性動作壓迫神經線

然而，有些人即使沒有壓著手部，但經常重複某些動作，如托盤、炒菜等容易勞損的職業動作，手指亦會出現麻痺。林醫生解釋：「重覆性動作會令肌肉腫脹，擠壓包裹神經線的硬膜，從而壓迫神經線，造成麻痺。孕婦、受荷爾蒙影響等容易出現水腫等人士，以及關節炎、痛風等有尿酸積聚在腕管內的患者，均有較高機會出現以上情況。」

神經線除了支配感覺如麻痺感，長期受壓亦會影響肌肉功能。林醫生說：「嚴重的腕管綜合症患者，拇指下的肌肉會逐漸萎縮，閱報、握筷子都會跌；尺神經受累的患者則握拳不能用力，扭毛巾、開門、提東西都做不到。」

亂服消炎止痛藥易傷胃

不少患者一出現筋腱和神經線腫脹，會自行購買消炎止痛藥，但林醫生指出，患者應接受醫生檢查診斷，找出引發症狀的原因，而消炎止痛藥應在醫生處方及指示下使用：「若手背對手背、屈曲90度，1分鐘後手指麻痺，便有可能患上腕管綜合症；若伸直拇指、握著紙張與人鬥力時，拇指會無力和彎曲，便可能是赤神經出現問題。」

一旦確診，病情輕微的患者或需使用手托矯正姿勢，同時讓神經線復原和休息，並配合處方藥物消炎消腫；持續性長時間麻痺的中度患者，則需加入物理治療；嚴重的患者則需手術治療，放鬆受壓的神經線以減輕症狀，但往後需較長時間進行復康，重新訓練筋腱和肌肉力量。

白領藍領均有風險

「無論是辦公室工作的年輕人，抑或從事較多體力勞動的職業如司機、廚師等，均有可能患上以上綜合症」，林嘉莉醫生提醒，進行重複動作時，每15至30分鐘需放鬆雙手和拉筋等，避免筋腱腫脹或積聚水腫；而以上綜合症有多種不同治療方法，各有成效和副作用，患者應諮詢醫生，再按個人病情及承擔能力等因素，選擇適合自己的治療方案。