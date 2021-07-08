【健康解碼】年紀大要食少啲？蛋白質不足易肌肉流失

年紀大，胃口細，隨時導致營養攝取不足，明明「無病無痛」都容易累、無精神，更會增加跌倒意外的風險！澳洲註冊營養師林思為表示，不少長者誤以為「食肉不健康」，加上胃口減少，慢慢導致營養不良，尤其是蛋白質攝取不足，會令肌肉量和肌肉耐力流失，「一旦肌肉流失便難以逆轉，家人若留意到長者體重驟降 （特別是素食者）、胃口變差、精神不振等，不能從日常食物中攝取足夠營養，便需及早考慮服用營養補充品。」



澳洲註冊營養師林思為表示，不少踏入退休年齡的的長者 (65歲以上)，胃口開始減少，加上三高等其他問題，有些長者會僅吃「麥皮沖水」或「米粉加兩條菜」。部分長者飲食過於節制和單一，容易導致營養不良，從而出現感到四肢無力、面色差、貧血、免疫力下降、情緒變差，嚴重者更會出現肌肉量流失（又稱「肌少症」)，因肌肉乏力而跌倒甚至導致骨裂等。

蛋白質為營養關鍵 更不可忽視維他命D

林思為表示，研究顯示，體重較重對長者的健康和長壽有好處，「BMI介乎24至26 kg/m2就較有利於長者健康。」體重應重於肌肉量而不是脂肪量。而不同營養當中，蛋白質至為關鍵。她解釋，由於長者相關的荷爾蒙水平較低及新陳代謝減慢，較難製造肌肉，故需要較多的蛋白質，以補充肌肉量。而優質的蛋白質來自牛奶、雞、魚、牛、豬和豆腐等，「但很多長者認為雞蛋含有膽固醇，多吃會令血脂水平上升，或因為宗教信仰或「怕肥」不吃肉、飲奶又容易腸胃敏感等，限制自己的飲食因而令身體缺乏蛋白質。」她建議長者每日要少食多餐，最好每3-4小時就進食一次，而每餐都應該有蛋白質。

她又指出，東南亞地區包括香港的長者，特別容易缺乏維他命D，影響肌肉和骨質健康及免疫力，「維他命D主要來自三文魚、蛋黃和芝士等，但這些食物亞洲人不常進食。」即使曬太陽有助製造維他命D，但長者的皮膚敏感度較低，疫情期間或行動不便的長者更少外出，所以必需要作出適量的營養補充。

補充品也要營養均衡

林思為指出，均衡、多元化、充足蛋白質飲食對長者十分重要，然而，部分長者因胃口、牙齒及吞咽問題等問題未能正常進食，令每餐只能吃日常分量的一半。她提醒，一旦長者BMI 過低（少於18. 5kg/m2），或發現自己體重突然在3至6個月內跌5至10%、走路、站立開始不太自如、精神差，建議立即諮詢醫生及營養師。若已嘗試增加進食量，但未能從天然食物中攝取足夠營養，便需考慮使用營養補充品，以免營養不良。「不少人隨便服用單一營養補充品，例如多種維他命丸或鈣片等，但當中不含其他營養，營養仍不均衡」，她建議，選擇時應留意產品所提供的熱量（卡路里）、脂肪來源，是否含有優質蛋白質及多種微量營養素如維他命D丶Omega-3脂肪酸和鈣質等。

坊間有多種不同的營養補充品，林思為表示，各有不同成效及副作用，選擇前應諮詢主診醫生或營養師，按自身的病歷、營養狀態、個人喜好和承擔能力等，選擇最適合的營養補充品。她亦強調，運動有助保存肌肉和強壯肌肉能量，「每日適量運動，例如散步、急步行、阻力運動等，均有助增強肌肉能量，不能忽略。」

