【健康解碼】及早治療 勿待白內障過熟

微創手術乳化晶體 免視力受損

眼睛隨著年齡增長，眼球晶體會漸漸變得混濁及硬化，這代表我們可能患上了白內障，視力開始轉差。不過，部份老人家或只因一隻眼睛受到影響，在另一眼睛彌補視力下，未有意識到視力減弱；甚至有患者諱疾忌醫，待晶體「熟透」才願意接受治療。有眼科醫生提醒白內障患者，如眼球晶體過度硬化，術後傷口就相對較大，康復時間被迫延長，長遠影響生活質素。

白內障常見於60歲以上長者，當眼球原本清澈透明的晶體老化，就會變得混濁，視力及視覺對比度會轉弱。眼科專科周敏明醫生指出，患者普遍會感到視覺模糊、近視度數突然加深、昏暗環境下更難看得清楚，如不及早治療，甚至會有致盲風險。除了年老衰退，長期使用類固醇眼藥水、患有濕疹及哮喘人士，患有白內障的風險也會較高。

年老衰化 眼球晶體變混濁

然而，老人家以為白內障純粹是年老退化的現象，並不急於應對。周醫生遇過不少患者起初只有一隻眼睛病變，並未意識視力有所下降，直至偶然遮蓋另一隻眼睛，才發現病變眼睛無法看清楚影像。此外，她指老人家普遍諱疾忌醫，認為手術治療會令身體出現後遺症，故此延到最後一刻才願意接受治療，大大增加手術難度。

現時，醫學界未有防止白內障惡化的藥物，主要治療方法是透過手術切除已混濁的晶體，「超聲波乳化晶體摘除手術」則為較常用的手術方式。周醫生表示，這種微創手術利用超聲波技術把晶體乳化分解，再從眼球吸出體外，並置入新的人工晶體，毋須像舊式手術般切開眼球，傷口只有2.2毫米，術後2至3星期視力已能回復正常。

微創手術 震碎晶體傷口小

很多老人家以為白內障要「熟透」，即待晶體完全硬化，才能進行手術。周醫生稱，如今超聲波乳化手術能治療任何階段的白內障病情，相反若然晶體太硬，只會增加手術困難及風險：「有機會無法透過微創形式進行，傷口或有1厘米大小，甚至要縫針修補傷口，康復時間自然大大增加。」她又提醒患者，術後盡量避免眼睛入水，睡覺時可戴眼罩，以防半夜抓癢及撞到傷口。

至於如何預防白內障，周醫生明言這是年老退化的自然現象，只能透過若干方法延遲衰退，例如外出時佩戴太陽眼鏡防紫外光，而老人家間中可自行檢查眼睛—嘗試遮掩一隻眼睛測試視力，如有不適就要盡早求診。她提醒患者，白內障的治療有不同方法，各有成效、副作用及風險。患者應按個人情況包括身體狀況、病徵及承擔能力等，與主診醫生詳細討論，選擇最合適的治療方案。

