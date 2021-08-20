【健康解碼】控制體重 提升銀屑病治療成效 減共病風險

確診患上銀屑病，治療的路程可能並不平坦，但若能遵從一些醫生訂立的原則，將有機會減低病情的活躍程度、提升整體療效；舉例，原來銀屑病患者維持適當的體重，對病情將有幫助。有皮膚科專科醫生指，肥胖會加劇身體的炎症徵狀，甚至增加患上其他慢性疾病的風險，使本身治療變得更難，相反減重不止能減慢病情惡化，亦可加強生物製劑的治療成效，建議患者進行適合自身的運動，維持健康的體重水平。

年約30歲的阿俊（化名）是銀屑病患者，其體重達210磅，體重指數嚴重超標，同時有脂肪肝及高血壓問題。由於他的銀屑病病情嚴重，加上原有的慢性疾病，若然使用傳統藥物抑制免疫系統，或會出現副作用，醫生遂建議他注射生物製劑。然而，其肥胖的體型或會影響到藥物療效，因此醫生著他在治療期間減重，每天至少做30分鐘帶氧運動。阿俊持之以恆，半年減至理想體重，同時在使用生物製劑治療後，皮膚病徵亦改善了九成以上，其他慢性疾病風險大減，生活質素提升。

肥胖加重發炎情況

為甚麼肥胖會與銀屑病扯上關係呢？皮膚科專科醫生林旭強解釋，肥胖積聚的脂肪細胞會釋放出發炎訊號，加重皮膚發炎情況，更甚的是銀屑病容易衍生其他共病，例如代謝綜合症、高血壓及慢性腎病等等，部份患者甚至會有關節炎，故此醫學界普遍建議，銀屑病患者控制本身病情的同時，亦要妥善管理體重，避免兩者相互影響，誘發更嚴重的健康風險。

此外，肥胖不僅會惡化銀屑病，亦會影響患者治療的成效，特別是病情屬於中至嚴重程度的患者，外用藥膏、口服免疫抑制劑及照紫外線燈，未必有效應對病情，或需要用到生物製劑治療。林醫生表示，生物製劑由複雜的蛋白份子組成，能針對引致銀屑病的發炎因子，從源頭紓緩發炎反應，相對於傳統口服免疫抑制劑，治療效果更快更好，副作用亦相對輕微，惟療效卻會因過胖而有所下降。

減重控制飲食增治療成效

過去不少研究指出，肥胖的銀屑病患者如能透過飲食和運動控制體重，再配合適當藥物應對，療效將會更佳。林醫生稱，現時針對銀屑病的生物製劑分有不同種類，較新的包括皮下注射的「白細胞介素23」（IL-23)，超過八成患者在使用後病情能有百分之九十的改善。當然，銀屑病患者是否適合使用生物製劑，需要事前接受評估，排除隱性疾病及感染；治療期間，患者亦要依從醫生指示用藥，避免因自行停藥而令病情復發。

不過，要令患者積極投入運動並不容易。林醫生說，別看輕運動對銀屑病患者帶來的成效，例如進行戶外運動，除了能夠減重及降低其他共病風險，更可藉著吸收太陽的紫外線改善病情。患者可考慮運動例如游泳、緩步跑及阻力訓練等，可達致身心健康，更能紓緩關節痛楚，改善活動能力。

早前就有團體於社交平台發起「7日Fit住撐銀屑病人大挑戰」，鼓勵病友每日起碼進行1分鐘平板撐（Plank），林醫生建議患者可因應自己身體狀況參與，或與家人一同培養運動習慣，長遠對控制病情有莫大幫助。林醫生提醒大家：治療銀屑病有不同方法，各有成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病徵及承擔能力等，選擇最合適的治療方案。