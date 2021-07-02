【健康解碼】篩檢大腸癌 事不宜遲

新型洗腸劑 減事前不適

大腸癌是本港最常見癌症，政府自2018年起實施大腸癌篩查計劃，參加者可先接受大便隱血測試，若結果呈陽性，會再被轉介接受大腸鏡測試；有腸胃及肝臟科專科醫生提醒，本身有較高癌症風險的人士，宜直接接受大腸鏡檢查，以免「走漏」及早發現病變瘜肉的時機。另外，部份市民對大腸鏡檢查抱有「負面印象」，例如認為洗腸劑氣味難聞，令他們感到抗拒，甚至因此不願接受檢查，但其實近年的新型洗腸劑，已改善了氣味及飲用方法，減低檢查前的不適，有助徹底排清大便，提高檢查準確度。

政府提供的大腸癌篩查計劃中，大便隱血測試涵蓋無病徵的50至75歲人士，若在測試中發現大便中帶有隱血，代表其大腸癌風險較高，會被轉介接受進一步的大腸鏡測試。對此，腸胃及肝臟科專科醫生盧靄珊提醒：「由於大便隱血測試的準確度並非百分百，一些有較高大腸癌風險的組群，例如直系親屬曾患大腸癌、或曾被發現有腸瘜肉的人士，建議直接接受大腸鏡檢查，以免錯失及早發現病變瘜肉甚至早期大腸癌的時機。」

傳統洗腸劑 氣味難聞刺鼻

盧醫生表示，透過大腸鏡可以看清楚腸道內有沒有瘜肉，並且能夠一併切除︰「絕大部份的大腸癌都是由腸瘜肉逐漸發展而成，而這個病變過程一般需時5至10年，例如腺瘤性瘜肉再細分管狀與絨毛狀兩種、增生性瘜肉以及炎性瘜肉，當中以帶有絨毛狀的腺瘤瘜肉有較高風險演變成惡性腫瘤，病變速度也較快。檢查期間若經大腸鏡檢查發現這些瘜肉，便可及時切除，以達到預防大腸癌的目標。」

不過，部份人對大腸鏡檢查有所疑慮，怕的不是檢查過程，而是事前的準備功夫。盧醫生說，大腸鏡檢查過程約需30至40分鐘，期間會進行監察麻醉或者靜脈注射鎮靜止痛藥，以確保檢查過程順利，減低檢查者不適，出現副作用風險極低，然而檢查前需要飲用的洗腸劑，卻可能令患者對檢查卻步。她解釋，臨床上不少病人反映，傳統洗腸劑氣味如「塑膠味」，且需要在短時間內灌飲4公升沖劑，部份人試過飲用後嘔吐大作，甚至需要注射止嘔針。

新型洗腸劑 刺激腸道蠕動

幸而，近年新一代洗腸劑的味道及效能已改良，藉著蠕動腸道的原理使人排便。盧醫生稱，這種洗腸劑味似橙汁，飲用150毫升沖劑後，再多喝大約1.5公升流質液體便可，亦可配合其他飲料，例如電解質飲品、清茶及湯水等同時飲用，整個過程重覆1次，便能達到洗腸效果。

盧醫生提醒接受檢查人士，事前準備絕不能「偷工減料」，因這可能影響到檢查的準確性。她解釋，飲用不足夠洗腸劑意味著未能完全清走大便，積聚的大便會阻礙大腸鏡觀察腸道黏膜，有機會因此令醫生未能徹底偵測出較為隱蔽的瘜肉。她補充，檢查前3至5天亦要戒口，避免進食高纖維食物，因它們會使大便成形而更難被排走。此外，服用薄血藥及鐵丸的患者亦需停藥，事前最好先諮詢主診醫生，評估用藥風險。

今年5月，美國胃腸病學協會更新了大腸鏡檢查的指引，建議45歲開始接受大腸鏡檢查。盧醫生說，肥胖、飲食習慣欠佳（多肉少菜）、吸煙及喝酒人士，患上大腸癌的風險亦會較高，亦要盡早接受篩查，若然出現持續腸道不適，就要盡早求醫。

盧醫生提醒，大腸癌的檢查方法各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情，承擔能力等，選擇最適合的檢查方案。

