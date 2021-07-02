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【健康解碼】篩檢大腸癌 事不宜遲
新型洗腸劑 減事前不適
3 小時前
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健康解碼大腸癌大腸癌篩查計劃大腸鏡檢查新型洗腸劑腸胃及肝臟科專科盧靄珊
【健康解碼】篩檢大腸癌 事不宜遲
新型洗腸劑 減事前不適
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大腸癌是本港最常見癌症，政府自2018年起實施大腸癌篩查計劃，參加者可先接受大便隱血測試，若結果呈陽性，會再被轉介接受大腸鏡測試；有腸胃及肝臟科專科醫生提醒，本身有較高癌症風險的人士，宜直接接受大腸鏡檢查，以免「走漏」及早發現病變瘜肉的時機。另外，部份市民對大腸鏡檢查抱有「負面印象」，例如認為洗腸劑氣味難聞，令他們感到抗拒，甚至因此不願接受檢查，但其實近年的新型洗腸劑，已改善了氣味及飲用方法，減低檢查前的不適，有助徹底排清大便，提高檢查準確度。

政府提供的大腸癌篩查計劃中，大便隱血測試涵蓋無病徵的50至75歲人士，若在測試中發現大便中帶有隱血，代表其大腸癌風險較高，會被轉介接受進一步的大腸鏡測試。對此，腸胃及肝臟科專科醫生盧靄珊提醒：「由於大便隱血測試的準確度並非百分百，一些有較高大腸癌風險的組群，例如直系親屬曾患大腸癌、或曾被發現有腸瘜肉的人士，建議直接接受大腸鏡檢查，以免錯失及早發現病變瘜肉甚至早期大腸癌的時機。」

傳統洗腸劑 氣味難聞刺鼻
盧醫生表示，透過大腸鏡可以看清楚腸道內有沒有瘜肉，並且能夠一併切除︰「絕大部份的大腸癌都是由腸瘜肉逐漸發展而成，而這個病變過程一般需時5至10年，例如腺瘤性瘜肉再細分管狀與絨毛狀兩種、增生性瘜肉以及炎性瘜肉，當中以帶有絨毛狀的腺瘤瘜肉有較高風險演變成惡性腫瘤，病變速度也較快。檢查期間若經大腸鏡檢查發現這些瘜肉，便可及時切除，以達到預防大腸癌的目標。」

不過，部份人對大腸鏡檢查有所疑慮，怕的不是檢查過程，而是事前的準備功夫。盧醫生說，大腸鏡檢查過程約需30至40分鐘，期間會進行監察麻醉或者靜脈注射鎮靜止痛藥，以確保檢查過程順利，減低檢查者不適，出現副作用風險極低，然而檢查前需要飲用的洗腸劑，卻可能令患者對檢查卻步。她解釋，臨床上不少病人反映，傳統洗腸劑氣味如「塑膠味」，且需要在短時間內灌飲4公升沖劑，部份人試過飲用後嘔吐大作，甚至需要注射止嘔針。

新型洗腸劑 刺激腸道蠕動
幸而，近年新一代洗腸劑的味道及效能已改良，藉著蠕動腸道的原理使人排便。盧醫生稱，這種洗腸劑味似橙汁，飲用150毫升沖劑後，再多喝大約1.5公升流質液體便可，亦可配合其他飲料，例如電解質飲品、清茶及湯水等同時飲用，整個過程重覆1次，便能達到洗腸效果。

盧醫生提醒接受檢查人士，事前準備絕不能「偷工減料」，因這可能影響到檢查的準確性。她解釋，飲用不足夠洗腸劑意味著未能完全清走大便，積聚的大便會阻礙大腸鏡觀察腸道黏膜，有機會因此令醫生未能徹底偵測出較為隱蔽的瘜肉。她補充，檢查前3至5天亦要戒口，避免進食高纖維食物，因它們會使大便成形而更難被排走。此外，服用薄血藥及鐵丸的患者亦需停藥，事前最好先諮詢主診醫生，評估用藥風險。

今年5月，美國胃腸病學協會更新了大腸鏡檢查的指引，建議45歲開始接受大腸鏡檢查。盧醫生說，肥胖、飲食習慣欠佳（多肉少菜）、吸煙及喝酒人士，患上大腸癌的風險亦會較高，亦要盡早接受篩查，若然出現持續腸道不適，就要盡早求醫。

盧醫生提醒，大腸癌的檢查方法各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情，承擔能力等，選擇最適合的檢查方案。
 

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腸胃及肝臟科專科盧靄珊醫生
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/【健康解碼】新型洗腸劑-減事前不適-274650
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