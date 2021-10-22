【健康解碼】每重1磅關節壓力增4倍增退化風險

半膝關節置換 助重拾活動能力

膝蓋關節在行路時「啪啪聲」，千萬不要輕視，這可能是膝關節退化先兆，尤其是肥胖人士，患上膝關節炎的風險比一般人高兩倍。有骨科專科醫生指出，當膝關節退化到影響日常生活，便應及早接受治療，例如透過半膝關節置換手術，可以保留到患者正常的組織，減低不必要創傷，讓患者生活盡早重回正軌。

肥胖人士做重複動作 退化風險高5倍

香港中文大學2019年一項調查顯示，本港大約4成30歲以上人士有膝關節痛問題，相對20年前同類調查，結果翻倍。骨科專科李崇義醫生認為，這或與身體過重有關：「體重每增加一磅，膝蓋承受的壓力會多4至5倍，若然肥胖人士經常進行重複性動件，患上退化性膝關節炎的風險更高5至6倍。」他補充，年紀愈大及運動創傷也是造成膝關節退化的主要原因，必須及早正視。

60歲的陳先生（化名）正值退休之年，身型略胖，有次旅行時他的膝蓋有不尋常痛楚，以為只是行路太多之故，因此只服用一些止痛藥便了事。回港後，他意識到膝蓋痛楚加劇，上落樓梯特別疼痛，連去洗手間也有困難，於是決定求醫找出原因。醫生診斷後發現，他的膝關節出現中至嚴重程度退化，較溫和的治療手段已無法應對，需要進行膝關節置換手術才能根治。

走路「啪啪聲」 漸退化成無法屈曲

事實上，並非很多人意識到膝關節退化的嚴重性，甚至認為是「必然的過程」。李醫生指出，膝關節在病發初期，走路時會有「啪啪聲」，漸漸會出現疼痛感覺，此時便應尋求治療避免惡化，否則膝關節會腫脹及無法屈曲，影響活動能力及社交生活。他表示，如能在輕至中度退化階段展開治療，治療手段相對溫和，例如物理治療及處方消炎止痛藥物，均能延緩關節退化。

當膝關節的軟骨嚴重磨蝕，甚至出現骨磨骨情況，屆時患者就要接受關節置換手術。李醫生指出，過去較常用的「全膝關節置換手術」，成效顯著，但它的缺點是，即使患者不是整個關節出現退化，也得把全個關節換走，一併把正常組織完全移除，對患者而言並非最大效益，故衍生出「半膝關節置換手術」，只換走需要移除的部份，保留健全的組織。

半膝關節置換保組織 助走路回復自然

李醫生稱，「半膝關節置換手術」保留了患者正常的十字韌帶及相關組織，創傷性較低，傷口小及復原時間較快，部份患者術後3天已能出院，再次走路時其姿勢更比「全膝關節置換手術」來得自然，大約9成患者能使用人工半膝關節至少10至20年。他補充，患者在術前不妨鍛鍊大腿肌肉、減重，術後接受物理治療，這皆有助於加速癒合能力。

最後，李崇義醫生提醒患者，應對退化性關節炎有不同方法，各有成效、副作用及風險。患者應與醫生多討論，按個人情況包括身體狀況、病徵等因素選擇最合適的方案。