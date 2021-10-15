【健康解碼】注重平衡對稱 組合醫美療程去紋 笑得更自然

不少女士們在意臉上的皺紋，總希望把這些歲月痕跡一一消除。原來，改善皺紋不單是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，更應同時考慮皺紋周圍的肌膚老化流失，協調臉部整體的平衡感，才能「靚得更自然」。而肉毒桿菌素及透明質酸的組合醫美療程，就能同時針對皺紋及老化作出個人化的改善，笑起來也更自然。

50歲的張女士（化名）早前接受了肉毒桿菌素療程，透過放鬆眼周的肌肉來改善魚尾紋。醫生亦發現，她的臉部組織隨著年齡增長而流失，令肌膚底層缺乏承托，影響臉部肌肉的協調性。評估過整體狀況後，醫生同時為她在相應位置進行透明質酸療程令輪廓提昇，加强臉部肌肉之間的協調性，能改善整體平衡，使表情更自然和諧。

有紋只醫紋？

林梓建醫生表示，不少人接受皺紋改善療程時往往以為「有紋醫紋」，忽略了臉部整體的感覺，針對單一部位皺紋有時候難以達到整體自然效果。他解釋：「人的表情是由多組肌肉組成，療程時必須注意肌肉之間的協調。」

究竟如何能夠改善皺紋，又能增加臉部整體和諧感呢？透過肉毒桿菌素及透明質酸的組合醫美療程，就能達到預期效果之餘，亦可令整體效果更自然無瑕：「肉毒桿菌素可以放鬆肌肉以改善動態皺紋，透明質酸則可以撫平凹陷位置及填補流失的臉部組織，或可間接達到調控肌肉的作用。如該位置需要深層支持，就應於肌肉下方接近骨面位置進行療程，若要抑壓肌肉，則應於肌肉上方阻止其放鬆。」

組合醫美療程加強肌肉協調

進行肉毒桿菌素療程減淡抬頭紋時，醫生亦可能會考慮於太陽穴加以適量透明質酸承托，以調整眉毛的高低。

雖說是組合醫美治療，但不少人擔心兩者能否同日進行。林醫生指出，肉毒桿菌素及透明質酸療程可以同日進行，惟建議接受療程後4小時內，不要大力按壓療程位置。

林醫生又提醒，療程前應避免飲用酒精。若療程當天患有感冒，或對皮膚狀態有疑問，便應於療程前先告知醫生。此外，如考慮接種新冠肺炎疫苗，需於打針前後最少兩星期，避免接受醫學美容療程。林醫生提醒，以上內容僅供參考，所有療程方法都有不同的成效、副作用及風險。如有懷疑，請向主診醫護人員查詢。