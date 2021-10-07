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【健康解碼】洗腸劑進化 減大腸鏡檢查前不適
1 小時前
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健康解碼大腸癌大腸瘜肉大腸鏡檢查新型洗腸劑腸胃及肝臟科專科余霆鋒
【健康解碼】洗腸劑進化 減大腸鏡檢查前不適
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現時政府為50至75歲及沒有症狀的香港居民進行大便隱血測試，檢驗是否有肉眼都看不到的微量血液。若有大便隱血人士，可獲政府資助，安排接受大腸鏡檢查及切除有可能出現的大腸瘜肉；而有症狀及高風險人士，宜直接透過大腸鏡檢查，及早辨別瘜肉及排除癌變威脅。然而，不少人對檢查前飲用瀉劑感到抗拒，近年推出的新型洗腸劑則擺脫「難飲」形象，減輕大量灌藥帶來的不適，同時有助患者排清宿便，增加檢查的準確性。

腸胃及肝臟科專科余霆鋒醫生指出，大腸癌主要由瘜肉病變所致，假設瘜肉或腫瘤未有流血，隱血測試就未必能發揮如期效果，故此大腸鏡檢查有其必要性。至於幾歲開始應接受大腸鏡檢查，他說：「瘜肉一般以良性居多，但有些會逐漸演變為癌症，過程可歷時數年至約10年，一般建議年屆50歲開始大腸癌篩查，而高風險群組或有需要更早開始篩查。」今年，美國胃腸病學院更建議45歲開始可考慮大腸癌篩查。

有病徵及家族病史 應盡早檢查

究竟如何分辨是否高風險呢？余醫生稱，若然持續出現可疑症狀，例如大便習慣改變、大便帶血及黏液，或出現缺鐵性貧血等等，均要及早接受診斷；此外，直系親屬曾患有大腸癌，亦屬於較高風險人士，需要提早開始篩查。至於應該隔多久再重覆大腸鏡檢查，他指這視乎所發現瘜肉的數量、大小及種類，例如於首次大腸鏡檢查發現較多(5-10粒)腺瘤或大於1cm的瘜肉，會建議3年內要重覆大腸鏡檢查。

然而，大腸鏡檢查具有入侵性，不禁令人擔心其潛在風險。余醫生引述數據指，篩查性大腸鏡檢查的穿腸風險一般少於千分之一，過程安全，如患者年紀較大或有慢性疾病，主診醫生會安排檢查在醫院進行，方便術後觀察；一般而言，現時這類檢查可在日間醫療中心進行，之前一晚在家中放瀉，翌日早上進行檢查，下午出院，相對以往需要住院，整個檢查程序安全方便。

新型洗腸劑 刺激腸蠕動助排便

要減低大腸鏡檢查時的風險，同樣有賴患者的配合，其中事前飲用指定份量洗腸劑就是其一。余醫生稱，洗腸劑目的是把宿便排清，以助檢查時可準確地觀察腸壁，可是礙於傳統洗腸劑味道並非人人喜歡，並且需要飲用兩公升或以上，令不少患者卻步。他提醒患者，假如未能排清大便，不僅診斷準確性大減，更有機會併發健康風險：「大腸鏡畫面有機會被大便阻礙，無法看清前方，轉彎時就有困難，甚至可能戳穿腸道；由於腸壁沾有大便，故此或會看不清楚而錯過瘜肉，無法排除潛在病變。」故此，余醫生提醒患者勿「自欺欺人」，未有飲用足夠份量洗腸劑而接受大腸鏡檢查，最終或得不償失。

針對洗腸劑這種「負面形象」，近年新型洗腸劑擺脫難聞味道，果汁口味更能迎合患者需要，飲用方式也有不同。余醫生介紹說，這類洗腸劑是透過刺激腸道蠕動令大便排出，與舊式洗腸劑的原理不同，患者只需要飲用150毫升洗腸劑，再飲用2公升其他無渣飲料便可，例如清茶及電解質飲品，整個過程做兩次，便能達到洗腸效果。」此外，患者宜於檢查前三天採用低渣飲食，避免進食例如各類蔬果及高纖食物，並於檢查前一天改食清流質食物例如低油清湯，正服用薄血藥或鐵質補充劑人士亦要暫時停藥。

余醫生建議，一旦發現疑似症狀就應盡早診斷，在瘜肉病變前將威脅清除。他又提醒患者，大腸癌的檢查方法各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情，承擔能力等，選擇最適合的檢查方案。

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腸胃及肝臟科專科余霆鋒醫生
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/【健康解碼】洗腸劑進化-減大腸鏡檢查前不適-287820
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