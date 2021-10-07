【健康解碼】洗腸劑進化 減大腸鏡檢查前不適

現時政府為50至75歲及沒有症狀的香港居民進行大便隱血測試，檢驗是否有肉眼都看不到的微量血液。若有大便隱血人士，可獲政府資助，安排接受大腸鏡檢查及切除有可能出現的大腸瘜肉；而有症狀及高風險人士，宜直接透過大腸鏡檢查，及早辨別瘜肉及排除癌變威脅。然而，不少人對檢查前飲用瀉劑感到抗拒，近年推出的新型洗腸劑則擺脫「難飲」形象，減輕大量灌藥帶來的不適，同時有助患者排清宿便，增加檢查的準確性。

腸胃及肝臟科專科余霆鋒醫生指出，大腸癌主要由瘜肉病變所致，假設瘜肉或腫瘤未有流血，隱血測試就未必能發揮如期效果，故此大腸鏡檢查有其必要性。至於幾歲開始應接受大腸鏡檢查，他說：「瘜肉一般以良性居多，但有些會逐漸演變為癌症，過程可歷時數年至約10年，一般建議年屆50歲開始大腸癌篩查，而高風險群組或有需要更早開始篩查。」今年，美國胃腸病學院更建議45歲開始可考慮大腸癌篩查。

有病徵及家族病史 應盡早檢查

究竟如何分辨是否高風險呢？余醫生稱，若然持續出現可疑症狀，例如大便習慣改變、大便帶血及黏液，或出現缺鐵性貧血等等，均要及早接受診斷；此外，直系親屬曾患有大腸癌，亦屬於較高風險人士，需要提早開始篩查。至於應該隔多久再重覆大腸鏡檢查，他指這視乎所發現瘜肉的數量、大小及種類，例如於首次大腸鏡檢查發現較多(5-10粒)腺瘤或大於1cm的瘜肉，會建議3年內要重覆大腸鏡檢查。

然而，大腸鏡檢查具有入侵性，不禁令人擔心其潛在風險。余醫生引述數據指，篩查性大腸鏡檢查的穿腸風險一般少於千分之一，過程安全，如患者年紀較大或有慢性疾病，主診醫生會安排檢查在醫院進行，方便術後觀察；一般而言，現時這類檢查可在日間醫療中心進行，之前一晚在家中放瀉，翌日早上進行檢查，下午出院，相對以往需要住院，整個檢查程序安全方便。

新型洗腸劑 刺激腸蠕動助排便

要減低大腸鏡檢查時的風險，同樣有賴患者的配合，其中事前飲用指定份量洗腸劑就是其一。余醫生稱，洗腸劑目的是把宿便排清，以助檢查時可準確地觀察腸壁，可是礙於傳統洗腸劑味道並非人人喜歡，並且需要飲用兩公升或以上，令不少患者卻步。他提醒患者，假如未能排清大便，不僅診斷準確性大減，更有機會併發健康風險：「大腸鏡畫面有機會被大便阻礙，無法看清前方，轉彎時就有困難，甚至可能戳穿腸道；由於腸壁沾有大便，故此或會看不清楚而錯過瘜肉，無法排除潛在病變。」故此，余醫生提醒患者勿「自欺欺人」，未有飲用足夠份量洗腸劑而接受大腸鏡檢查，最終或得不償失。

針對洗腸劑這種「負面形象」，近年新型洗腸劑擺脫難聞味道，果汁口味更能迎合患者需要，飲用方式也有不同。余醫生介紹說，這類洗腸劑是透過刺激腸道蠕動令大便排出，與舊式洗腸劑的原理不同，患者只需要飲用150毫升洗腸劑，再飲用2公升其他無渣飲料便可，例如清茶及電解質飲品，整個過程做兩次，便能達到洗腸效果。」此外，患者宜於檢查前三天採用低渣飲食，避免進食例如各類蔬果及高纖食物，並於檢查前一天改食清流質食物例如低油清湯，正服用薄血藥或鐵質補充劑人士亦要暫時停藥。

余醫生建議，一旦發現疑似症狀就應盡早診斷，在瘜肉病變前將威脅清除。他又提醒患者，大腸癌的檢查方法各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情，承擔能力等，選擇最適合的檢查方案。