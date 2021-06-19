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【健康解碼】港藥廠夥大型醫療集團
開拓大灣區優質醫療服務
41 分前
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健康解碼阿斯利康力寶醫療醫療大灣區
【健康解碼】港藥廠夥大型醫療集團
開拓大灣區優質醫療服務
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（前排左起）：力寶有限公司董事總經理兼行政總裁李聯偉先生和英國阿斯利康香港及澳門總經理Mr. Gwenael Meneux簽署合作備忘錄。

粵港澳大灣區是國家支持的重點發展計劃，引來不少港商帶著香港高水平的服務質素，到灣區尋求發展機遇。隨著愈來愈多港人到灣區定居和工作，經濟發展以外，構建國際級的醫療服務亦成為相當重要的一環。有大型藥廠及醫療集團看中當區對私營醫療服務的要求愈來愈高，以及老年人口對慢性病管理的需求大增，決定聯手「北上」，結合雙方分別在藥物治療和醫院管理的優勢，冀望為大灣區居民打造易達、可信及可負擔的高質素醫療服務。

灣區對慢性病管理需求龐大
阿斯利康香港與力寶醫療(香港)有限公司就開展粵港澳大灣區創新醫療合作計劃，最新簽訂合作備忘錄。英國阿斯利康香港及澳門總經理Mr. Gwenael Meneux表示，粵港澳大灣區發展規劃涵蓋多達7000萬居民，當中65歲以上人口大佔17%，對慢性疾病及其他老人專科醫療的需求非常龐大；加上後疫情時代，一般市民大眾對健康的關注大大提高，亦對醫療服務質素的要求逐漸提高，「私營醫療機構應把握機遇，並提供創新的疾病管理方案，尤其是慢性疾病的管理，減低患者的入院風險。」

他以阿斯利康過往在無錫進行的創新項目為例，「過去，兒童哮喘管理一直不夠規範，大量患者不能得到及時和準確的診斷，阿斯利康開展的智能霧化中心，設診療區、兒童霧化區、配藥室以致醫械租借區，為患者提供規範化的一站式服務；其物聯網技術讓醫護實時監察設備使用情況，提高管理和治療效率；並利用了電子化協助出院後疾病管理，達至個人化治療。」

結合臨床管理和藥物治療優勢
他透露，是次合作將聚焦於慢性呼吸道疾病，例如心血管、呼吸科及腫瘤科疾病，而本港擁有較多創新藥物，醫療服務水平高，本港私營醫療機構亦可利用科技遙距為灣區市民甚至港人提供服務。然而，現時本港對遙距醫療的條例相對落後，兩地引入藥物的規管亦有差異，灣區市民難以享受與本港相同質素的醫療服務，他建議港府檢視相關條例，並與內地當局就大灣區醫療發展，商討更多特別的方案。

除了藥物和設備等硬件，臨床管理等軟件亦十分重要。是次的合作夥伴力寶醫療（香港）有限公司，其母公司力寶集團在亞洲地區提供醫療服務超過20年，在馬來西亞有大型的私營醫院網絡，在新加坡亦經營連鎖私家診所。公司董事總經理兼行政總裁李聯偉先生表示，「力寶會貢獻管理醫療設施的豐富經驗，與阿斯利康一同為大灣區的公眾提供容易獲取、負擔得起和可靠的優質醫療方案和藥物。」

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/【健康解碼】港藥廠夥大型醫療集團-開拓大灣區優質醫療服務-272682
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