【健康解碼】港藥廠夥大型醫療集團

開拓大灣區優質醫療服務

粵港澳大灣區是國家支持的重點發展計劃，引來不少港商帶著香港高水平的服務質素，到灣區尋求發展機遇。隨著愈來愈多港人到灣區定居和工作，經濟發展以外，構建國際級的醫療服務亦成為相當重要的一環。有大型藥廠及醫療集團看中當區對私營醫療服務的要求愈來愈高，以及老年人口對慢性病管理的需求大增，決定聯手「北上」，結合雙方分別在藥物治療和醫院管理的優勢，冀望為大灣區居民打造易達、可信及可負擔的高質素醫療服務。

灣區對慢性病管理需求龐大

阿斯利康香港與力寶醫療(香港)有限公司就開展粵港澳大灣區創新醫療合作計劃，最新簽訂合作備忘錄。英國阿斯利康香港及澳門總經理Mr. Gwenael Meneux表示，粵港澳大灣區發展規劃涵蓋多達7000萬居民，當中65歲以上人口大佔17%，對慢性疾病及其他老人專科醫療的需求非常龐大；加上後疫情時代，一般市民大眾對健康的關注大大提高，亦對醫療服務質素的要求逐漸提高，「私營醫療機構應把握機遇，並提供創新的疾病管理方案，尤其是慢性疾病的管理，減低患者的入院風險。」

他以阿斯利康過往在無錫進行的創新項目為例，「過去，兒童哮喘管理一直不夠規範，大量患者不能得到及時和準確的診斷，阿斯利康開展的智能霧化中心，設診療區、兒童霧化區、配藥室以致醫械租借區，為患者提供規範化的一站式服務；其物聯網技術讓醫護實時監察設備使用情況，提高管理和治療效率；並利用了電子化協助出院後疾病管理，達至個人化治療。」

結合臨床管理和藥物治療優勢

他透露，是次合作將聚焦於慢性呼吸道疾病，例如心血管、呼吸科及腫瘤科疾病，而本港擁有較多創新藥物，醫療服務水平高，本港私營醫療機構亦可利用科技遙距為灣區市民甚至港人提供服務。然而，現時本港對遙距醫療的條例相對落後，兩地引入藥物的規管亦有差異，灣區市民難以享受與本港相同質素的醫療服務，他建議港府檢視相關條例，並與內地當局就大灣區醫療發展，商討更多特別的方案。

除了藥物和設備等硬件，臨床管理等軟件亦十分重要。是次的合作夥伴力寶醫療（香港）有限公司，其母公司力寶集團在亞洲地區提供醫療服務超過20年，在馬來西亞有大型的私營醫院網絡，在新加坡亦經營連鎖私家診所。公司董事總經理兼行政總裁李聯偉先生表示，「力寶會貢獻管理醫療設施的豐富經驗，與阿斯利康一同為大灣區的公眾提供容易獲取、負擔得起和可靠的優質醫療方案和藥物。」