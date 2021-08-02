【健康解碼】準備診斷乾眼症成因

避免用錯藥延誤病情

乾眼症是非常普遍的眼疾，然而大部份患者以為眼乾只是「不夠淚水」，未有對症下藥之下，使用「補濕」的眼藥水應對，結果延誤病情。有眼科專科醫生指出，乾眼症可分為缺水性、缺油性及混合型，假如沒有作出針對性治療，或會加劇乾眼症病徵，嚴重時更會損害角膜或導致眼睛表面發炎，影響視力，建議患者一旦持續出現眼乾症狀，就應接受專業診斷，找出導致眼乾的背後原因。

眼科專科李熾禮醫生表示，眼睛表面的淚水由表面的油脂層、中間的黏液層和底層的水液層共同組成，這三種成分缺一不可。眼部的淚腺組織負責分泌水液層的淚水，不過淚水分泌或會受不同原因影響而減少。例如患有免疫系統疾病如乾燥綜合症的病人，因其淚腺組織長期發炎受破壞而無法正常分泌淚水；長期服用抗敏感藥或抗抑鬱藥人士的淚水分泌能力也會較差，這種情況被歸類為「缺水型乾眼症」。

眼球缺油致淚水加速蒸發

另一種乾眼症常見的主因則是瞼板腺功能障礙，李醫生指這是由於負責分泌油脂的瞼板腺發炎或被堵塞，以致淚水表面的油脂層分泌不足，未能有效保護淚水，令淚水加速蒸發。他警告，這類「缺油性乾眼症」如不適當治療，或會令眼乾及發炎情況更嚴重，甚至令角膜表皮破損及視力下降。

上述提及的兩種乾眼症需要專業診斷及針對性治療。李醫生指出，現時有多種檢查方法幫助找出乾眼症的成因，例如透過裂隙鏡檢查淚膜破裂時間及形態，以確認乾眼症的嚴重性及類型；淚水試紙則可測試淚腺的淚水分泌是否足夠。臨床診斷方面，醫生會檢查及評估眼瞼緣發炎程度及瞼板腺被堵塞的狀態。

抑制發炎眼藥水紓緩病情

接受專業診斷後，乾眼症患者就應該接受針對性治療。李醫生稱，假如病情相對嚴重的，例如眼瞼邊緣及淚腺組織發炎，就要用抑制炎症的口服藥物及消炎眼藥水，近年亦有名為「導溫脈動治療」的方法有助疏通眼瞼板上的油脂腺，增加正常油脂分泌，減低淚水蒸發。 他又建議患者，如選擇自行到坊間購買滋潤的人工淚水，盡量使用一些不含防腐劑的：「 眼藥水裏的防腐劑可令淚液表面油脂層變得不穩定，令淚水容易揮發； 長期使用含防腐劑的眼藥水亦有機會對眼表面結膜細胞造成破壞，影響淚膜黏液層的分泌，惡化原本病情。」

除了選擇適當的藥物治療，李醫生亦鼓勵患者勤加清潔眼瞼邊緣及熱敷，後者有助缺油型乾眼症患者溶解瞼板腺的油脂分泌物，減低瞼板腺被堵塞及發炎的風險。最後他提醒患者，治療乾眼症有不同方法，各有成效、副作用及風險。患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病徵及承擔能力等，選擇最合適的治療方案。