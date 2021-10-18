【健康解碼】皮膚瘜肉流血 增感染風險

激光、電灼手術移除 回復平滑肌膚

皮膚瘜肉並不單純是皮膚疾病，縱然這些軟纖維瘤是良性皮膚增生，也沒有傳染性，奈何外在的病徵往往使不了解病情的人投以奇怪目光，有患者身上就曾生有超過百粒皮膚瘜肉，情緒飽受困擾。有皮膚科專科醫生指出，皮膚瘜肉過大，較容易受磨擦而出血，增加壞死及感染風險，建議患者接受激光或電灼治療移除瘜肉，使臉上皮膚回復正常狀態。

蘇小姐（化名）今年三十多歲，工作關係經常要穿著有領襯衫，她發現頸部漸漸長有夥粒，起初以為是癦，沒有加以理會。然而，每當她戴頸鍊時，鈕扣總會刮到夥粒導致流血，夏天流汗更會變得痕癢。她難抵這些皮膚徵狀下求診，才發現這些是皮膚瘜肉，最終接受激光治療將其清除，頸部回復光滑漂亮。

肥胖增患皮膚瘜肉風險

皮膚科專科胡惠福醫生表示，皮膚瘜肉屬於良性皮膚增生，即垂下懸掛的皮膚組織，多見於皮膚皺摺位置，包括眼皮、臉部、頸部、腋下及腹股溝等等。這些皮膚瘜肉沒有惡性傾向，內含微細血管，故此每當皮膚互相磨擦，患者會便感到疼痛及痕癢，甚至會因皮膚瘜肉被扭轉而出現缺血性壞死，如沒有即時處理，更會增加細菌感染風險。

究竟皮膚瘜肉是因何而起呢？胡醫生指出，這種皮膚疾病目前成因未明，惟相信與皮膚長期受磨擦有關：「肥胖人士、孕婦及糖尿病患者較容易出現皮膚瘜肉，這或關係到皮膚摺起及較為鬆弛，並會隨著年紀增長而越生越多、越來越大，曾有患者生有過百粒皮膚瘜肉，日常生活大受困擾。」不過，他強調皮膚瘜肉一般對健康沒有太大影響，亦沒有傳染性，但若太大而痕癢或受損，便應及早接受治療。

小手術助移除皮膚瘜肉

針對皮膚瘜肉，醫生會按其大小決定治療方法，如果影響到外觀及容易流血致痛，可透過激光治療、電灼治療及手術等應對。胡醫生舉例，激光治療是以二氧化碳激光把瘜肉氣化燒焦，準確度高，能避免破壞周邊正常皮膚，適合臉部及頸部較小的瘜肉，留疤風險較低；電灼治療則是燒壞瘜肉組織再用儀器刮走，傷口較不美觀，亦較易結疤。而手術則適用於較大或深層瘜肉，留疤機會較大。

值得留意的是，皮膚瘜肉是良性，但如發現其快速變大、流血及變色，便要提高警覺。胡醫生指出，這種情況可能未必是皮膚瘜肉，因徵狀與皮膚癌相似，故此必須及早接受診斷，排除癌變的可能性。他又建議，日常生活中盡量控制體重、將有助減低生有皮膚瘜肉的風險，並且可多穿著鬆身衣物，避免皮膚經常磨擦。

胡醫生又提醒患者，應對皮膚瘜肉有不同方法，各有成效、副作用及風險。患者應與醫生討論，再按個人身體狀況、病徵及承擔能力等，選擇最合適的治療方案。

