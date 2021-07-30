【健康解碼】箍牙不覆診 拖足8年未完成

遙距監控 避免浪費時間金錢

箍牙而疏於覆診，療程隨時拖足「三年又三年」，尤其在疫情之下，箍牙患者更有機會延遲覆診，甚至因封關而未能回港，拖長治療時間。牙科醫生趙創波醫生表示，箍牙期間，若缺乏監察，嚴重可能會出現牙齒壞死、牙周病等問題。幸而，現時科技進步，牙科醫生可利用手機通訊程式，甚至AI遙距監控程式等，緊密監察患者的口腔衞生和箍牙進度，有助及早矯正錯誤，避免浪費額外的金錢和時間。

不少箍牙患者都想盡快達到理想效果，但偏偏配合度低，最終墮入「無間道箍牙」。Shirley（化名）的牙齒本來不太凌亂，但為求完美，她年約16歲開始便開始隱形牙箍療程，原預計1年便可完成。豈料，她不但配戴牙箍的時間不足，更幾乎每半年才覆診一次，每次均發現牙箍不貼合。她至今已箍牙8年，仍未完成療程，期間更試過由頭開始療程，花費了起碼雙倍金錢。

戴錯牙箍又盲目換箍 可致牙根折斷

牙科醫生趙創波醫生表示，除了配合度，患者很多時「戴錯」牙箍而不自知，也會拖延進度甚至出現嚴重後果。他指出，箍牙患者通常每2個月覆診1次，而隱形牙箍的患者期間亦需每10日自行換一次箍，方法看似簡單，「不少人的牙箍只戴了一半；或只有前方的牙箍貼合，後方卻彈起，未能發揮牙箍的力度。」

他提醒，若牙箍不貼合、勉強戴上又盲目換箍，可令牙齒移動的方向錯誤，輕則花額外時間，令牙齒返回原來位置；重則會因牙箍的力度過大，而令牙根壞死、牙齒變黑，嚴重可令牙根折斷。另外，食物渣宰容易藏於牙箍的罅隙，「若患者不注重口腔衞生、又不覆診，可出現牙肉腫、牙菌膜甚至出現牙周病，需要多花時間治理。」

緊密監察非常重要，但是，趙醫生表示在疫情下，臨床上多達7成的箍牙患者需要延遲覆診；即使現時疫情有所放緩，但因通關問題，令海外留學生未能如期回港覆診。為了監察進度，有牙醫會利用通訊程式以致AI科技來協助患者，務求在換箍前盡早指正患者的錯誤。

AI敏感度高 偵測微小偏差

現時的AI遙距監控程式，更能自動和準確偵測牙箍的貼合度、口腔衞生等，若發現問題會自動通知醫生，讓醫生透過應用程式指導患者正確的做法。他認為，現時AI科技的敏感度高，即使是微小偏差也能偵測到，有望令矯齒成效大大提高，「一些應用程式更會要求患者定期拍照，可以幫醫生督促病人，增加依從性。」

趙創波醫生提醒，監察矯齒療程有多種不同方法，「即使AI是高科技，也不能偵測牙骹痛、牙齒咬合等問題，患者也要親身覆診，讓牙醫望聞問切；海外的患者亦可向當地牙醫求診，以提供最新的牙齒掃描等資訊，讓本港醫生參考，評估應否繼續療程。」他補充，患者應因應個人口腔狀況、承擔能力等，與自己的醫生商討最合適的監察方案。