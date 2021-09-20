【健康解碼】箍牙前不一定須剝牙

應見牙醫分析牙齒結構 設計最佳方案

箍牙前先剝牙非常常見，但剝掉健康牙齒難免感到可惜。牙科醫生黃凌旻說，剝牙並非箍牙的必經過程，牙醫會分析患者牙齒問題的真正原因，考慮其他方法如牙弓擴張、鄰邊修磨、牙齒向後移等，也可以製造足夠空間。然而，市面上自助隱形牙箍產品因缺乏牙科程序和牙醫跟進，牙齒移動容易出問題，最終有機會影響上下顎咬合。黃醫生建議，因人人口腔結構皆不同，箍牙期間應有牙醫檢查和跟進，才可制定個人化箍牙方案。

今年約30歲的Jenny（化名）本身牙齒健康，但希望更美觀而選用自助隱形牙箍，但她在一次洗牙過程中，牙醫為她檢查牙齒時發現她有前牙開咬傾向，即前排牙齒因過度向外推出，如不暫停箍牙，上下顎前排牙齒或沒法咬合，後排牙齒則因受力過大而出現崩裂，嚴重影響進食和日常生活。

牙齒結構問題人人不同

黃醫生說，以上情況臨床上並不罕見，其中一個原因是目前市面上有自助隱形牙箍標榜箍牙前、期間也不需要會見牙醫便可進行，「其實牙醫的角色除了檢查口腔是否健康外，更會分析患者需要牙齒矯正的真正原因，因應個別情況安排最適合的箍牙方案。」缺乏牙醫進行牙科程序，自助箍牙產品騰出空間讓牙齒移動的方案，有機會是將牙齒往前推，但如果處理不當，就有機會出現以上個案的問題。

不同方法幫助製造空間讓牙齒移動

正常而言，剝掉一隻小臼齒可騰出7毫米空間，但剝牙並不是唯一方法以製造更多空間，黃醫生舉例說：「如患者的牙齒間擠迫的原因是顎骨狹窄，可以用牙弓擴張的方法令箍牙時有更多空間。另外，如果牙齒擠迫問題不算嚴重，可使用鄰邊修磨而不用剝牙。但以上也屬於牙科程序，必須由牙醫進行及跟進。」

箍牙切忌急進

即使需要剝牙，其實也不會影響箍牙時間長短，黃醫生說臨床上患者也十分關注這個問題。「正常牙齒每個月移動約一毫米，但整體時間要考慮牙齒擠迫程度、移動難度和患者牙床骨健康情況，一般年半至兩年便可完成。」但要留意箍牙切忌太急，以處理「哨牙」個案為例，將前排牙齒向後拉的同時，後排牙齒會有反作用力向前移，等於抵銷了剝牙所騰出的空間。黃醫生形容情況就如「拔河」，一方越大力，另一方也需要使出更大力度抗衡。所以，臨床上牙醫可以分階段移動牙齒，例如先移動犬齒，然後移動門牙；另一個方法是使用骨釘，作穩固的支點，將整排牙向後移。

黃醫生說，箍牙不當可致深遠影響，建議大眾應跟隨牙醫的專業意見和分析箍牙，黃醫生又提醒，箍牙有多種不同方案，各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案。